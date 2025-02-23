Во Франции рассказали о просьбе к Алжиру выслать нападавшего в Мюлузе
Франция десять раз обращалась к Алжиру с просьбой о высылке нападавшего в Мюлузе
Автомобиль полиции в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Французские силовики десять раз безуспешно обращались к властям Алжира с запросом о высылке из Франции выходца из этой страны, напавшего на людей с ножом в городе Мюлуз, заявил глава МВД Франции Брюно Ретайо в эфире телеканала TF1.
Ранее Ретайо побывал на месте происшествия в Мюлузе.
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"Десять раз мои службы связывались с алжирским консульством, хотя он, Алжир, никогда не принимал обратно человека, родившегося в Алжире", - заявил Ретайо.
По словам министра, Франция была "слишком добра" к Алжиру, и стране придется изменить позицию в отношениях с ним, "установив баланс сил".
Агентство Франс Пресс отметило, что в 2023 году нападавший проходил лечение от шизофрении в психиатрической больнице, а также злоупотреблял алкоголем и наркотиками.
Ранее телеканал BFM сообщал, что один человек погиб, трое полицейских получили ранения в результате нападения мужчины с ножом на востоке Франции в городе Мюлуз. Мужчина напал на прохожих с криком "Аллах акбар". Нападавший был задержан полицией. Сообщается, что нападавшему 37 лет, он был известен правоохранителям и числился в списке потенциальных террористов.
Президент страны Эммануэль Макрон в соцсети Х выразил соболезнования жертвам нападения, назвав произошедшее актом терроризма.
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