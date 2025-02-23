Рейтинг@Mail.ru
Во Франции рассказали о просьбе к Алжиру выслать нападавшего в Мюлузе - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:32 23.02.2025 (обновлено: 01:33 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/frantsija-2001064827.html
Во Франции рассказали о просьбе к Алжиру выслать нападавшего в Мюлузе
Во Франции рассказали о просьбе к Алжиру выслать нападавшего в Мюлузе - РИА Новости, 23.02.2025
Во Франции рассказали о просьбе к Алжиру выслать нападавшего в Мюлузе
Французские силовики десять раз безуспешно обращались к властям Алжира с запросом о высылке из Франции выходца из этой страны, напавшего на людей с ножом в... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T01:32:00+03:00
2025-02-23T01:33:00+03:00
в мире
франция
алжир (провинция)
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840880603_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_dca72355ef3aa29c2d0d5d48208818f4.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Французские силовики десять раз безуспешно обращались к властям Алжира с запросом о высылке из Франции выходца из этой страны, напавшего на людей с ножом в городе Мюлуз, заявил глава МВД Франции Брюно Ретайо в эфире телеканала TF1. Ранее Ретайо побывал на месте происшествия в Мюлузе. "Десять раз мои службы связывались с алжирским консульством, хотя он, Алжир, никогда не принимал обратно человека, родившегося в Алжире", - заявил Ретайо. По словам министра, Франция была "слишком добра" к Алжиру, и стране придется изменить позицию в отношениях с ним, "установив баланс сил". Агентство Франс Пресс отметило, что в 2023 году нападавший проходил лечение от шизофрении в психиатрической больнице, а также злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Ранее телеканал BFM сообщал, что один человек погиб, трое полицейских получили ранения в результате нападения мужчины с ножом на востоке Франции в городе Мюлуз. Мужчина напал на прохожих с криком "Аллах акбар". Нападавший был задержан полицией. Сообщается, что нападавшему 37 лет, он был известен правоохранителям и числился в списке потенциальных террористов. Президент страны Эммануэль Макрон в соцсети Х выразил соболезнования жертвам нападения, назвав произошедшее актом терроризма.
https://ria.ru/20250111/frantsiya-1993215028.html
https://ria.ru/20250110/frantsiya-1993151193.html
франция
алжир (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840880603_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_616e4f6aa6f67600b9df5447f95826cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, алжир (провинция), эммануэль макрон
В мире, Франция, Алжир (провинция), Эммануэль Макрон
Во Франции рассказали о просьбе к Алжиру выслать нападавшего в Мюлузе

Франция десять раз обращалась к Алжиру с просьбой о высылке нападавшего в Мюлузе

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Париже
Автомобиль полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Французские силовики десять раз безуспешно обращались к властям Алжира с запросом о высылке из Франции выходца из этой страны, напавшего на людей с ножом в городе Мюлуз, заявил глава МВД Франции Брюно Ретайо в эфире телеканала TF1.
Ранее Ретайо побывал на месте происшествия в Мюлузе.
Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Глава МИД Франции пригрозил Алжиру ответом на враждебность
11 января, 01:38
"Десять раз мои службы связывались с алжирским консульством, хотя он, Алжир, никогда не принимал обратно человека, родившегося в Алжире", - заявил Ретайо.
По словам министра, Франция была "слишком добра" к Алжиру, и стране придется изменить позицию в отношениях с ним, "установив баланс сил".
Агентство Франс Пресс отметило, что в 2023 году нападавший проходил лечение от шизофрении в психиатрической больнице, а также злоупотреблял алкоголем и наркотиками.
Ранее телеканал BFM сообщал, что один человек погиб, трое полицейских получили ранения в результате нападения мужчины с ножом на востоке Франции в городе Мюлуз. Мужчина напал на прохожих с криком "Аллах акбар". Нападавший был задержан полицией. Сообщается, что нападавшему 37 лет, он был известен правоохранителям и числился в списке потенциальных террористов.
Президент страны Эммануэль Макрон в соцсети Х выразил соболезнования жертвам нападения, назвав произошедшее актом терроризма.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
МВД Франции обвинило Алжир в желании унизить Париж
10 января, 16:30
 
В миреФранцияАлжир (провинция)Эммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала