https://ria.ru/20250223/frantsija-2001064827.html

Во Франции рассказали о просьбе к Алжиру выслать нападавшего в Мюлузе

Во Франции рассказали о просьбе к Алжиру выслать нападавшего в Мюлузе - РИА Новости, 23.02.2025

Во Франции рассказали о просьбе к Алжиру выслать нападавшего в Мюлузе

Французские силовики десять раз безуспешно обращались к властям Алжира с запросом о высылке из Франции выходца из этой страны, напавшего на людей с ножом в... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T01:32:00+03:00

2025-02-23T01:32:00+03:00

2025-02-23T01:33:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Французские силовики десять раз безуспешно обращались к властям Алжира с запросом о высылке из Франции выходца из этой страны, напавшего на людей с ножом в городе Мюлуз, заявил глава МВД Франции Брюно Ретайо в эфире телеканала TF1. Ранее Ретайо побывал на месте происшествия в Мюлузе. "Десять раз мои службы связывались с алжирским консульством, хотя он, Алжир, никогда не принимал обратно человека, родившегося в Алжире", - заявил Ретайо. По словам министра, Франция была "слишком добра" к Алжиру, и стране придется изменить позицию в отношениях с ним, "установив баланс сил". Агентство Франс Пресс отметило, что в 2023 году нападавший проходил лечение от шизофрении в психиатрической больнице, а также злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Ранее телеканал BFM сообщал, что один человек погиб, трое полицейских получили ранения в результате нападения мужчины с ножом на востоке Франции в городе Мюлуз. Мужчина напал на прохожих с криком "Аллах акбар". Нападавший был задержан полицией. Сообщается, что нападавшему 37 лет, он был известен правоохранителям и числился в списке потенциальных террористов. Президент страны Эммануэль Макрон в соцсети Х выразил соболезнования жертвам нападения, назвав произошедшее актом терроризма.

https://ria.ru/20250111/frantsiya-1993215028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, алжир (провинция), эммануэль макрон