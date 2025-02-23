В Финляндии заявили, что не планируют открывать границу с Россией
Хяккянен: Финляндия не будет открывать границу с Россией из-за наплыва мигрантов
© @KainuunRaja/XЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/X
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил в интервью изданию Keskisuomalainen, что его страна не намерена открывать границу с Россией из-за якобы угрозы наплыва беженцев.
"Мы не будем открывать границу. Мы знаем, что Россия попытается сразу направить мигрантов в Финляндию", - заявил он.
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По словам Хяккянена, Финляндии необходимо "ужесточить контроль" в области безопасности границ, инфраструктуры и сделок с недвижимостью.
Ранее возглавляемое Хяккяненом ведомство внесло в парламент законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что намерение финских властей запретить россиянам покупать земельные участки в стране продиктовано русофобией и военным психозом, Россия будет принимать ответные меры, исходя из своих государственных интересов.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндияначала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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