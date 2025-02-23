https://ria.ru/20250223/filimonov-2000973795.html

Биография Георгия Филимонова

Биография Георгия Филимонова - РИА Новости, 23.02.2025

Биография Георгия Филимонова

Губернатор Вологодской области Георгий Юрьевич Филимонов родился 23 февраля 1980 года в Томске. В 1981 году его семья переехала в город Череповец Вологодской... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T00:38:00+03:00

2025-02-23T00:38:00+03:00

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справки

вологодская область

георгий филимонов

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Губернатор Вологодской области Георгий Юрьевич Филимонов родился 23 февраля 1980 года в Томске. В 1981 году его семья переехала в город Череповец Вологодской области.В 2003 году окончил факультет гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов (РУДН) по специальности "международные отношения". Доктор политических наук (2013). С января 2005 по октябрь 2009 года занимал должности консультанта, затем советника в управлении по внешней политике Администрации президента РФ.С января 2005 по декабрь 2006 года – на организационной и координационной работе в секретариате оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в "Группе восьми" в 2006 году.С 2009 по 2014 год – заместитель генерального директора ЗАО "Согласие" по внешнеэкономическому сотрудничеству.В 2009 году Филимонов стал доцентом кафедры теории и истории международных отношений РУДН, в январе 2011 года – заместителем заведующего кафедрой, в 2014 году – профессором кафедры теории и истории международных отношений.С января 2014 года по май 2017 года был директором Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.С 2017 по 2021 год – референт Управления президента РФ по внутренней политике.С ноября 2021 года являлся заместителем председателя правительства Московской области, курировал вопросы сельского и лесного хозяйства.31 октября 2023 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области. 4 июня 2024 года Георгий Филимонов был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на выборах главы Вологодской области. По результатам голосования, прошедшего с 6 по 8 сентября 2024 года, был избран губернатором Вологодской области. Получил поддержку 62,3% избирателей.26 сентября Георгий Филимонов официально вступил в должность губернатора Вологодской области. Секретарь Вологодского регионального отделения партии "Единая Россия".Действительный государственный советник РФ 3 класса.Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.Удостоен благодарности президента России (2006).Автор статей и монографии по вопросам внешней политики США, автор научных статей о государственных переворотах, информационных войнах, внутренней и внешней политике России.Филимонов является заслуженным мастером спорта России, неоднократным чемпионом мира по кикбоксингу (WAKO), неоднократным чемпионом России и победителем международных турниров по ушу.Владеет английским, французским, испанским и итальянским языками.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, вологодская область, георгий филимонов