https://ria.ru/20250223/estonija-2001098164.html
Эстония передаст Украине десять тысяч снарядов
Эстония передаст Украине десять тысяч снарядов - РИА Новости, 23.02.2025
Эстония передаст Украине десять тысяч снарядов
Эстония передаст Украине десять тысяч артиллерийских снарядов и продукцию собственной оборонной промышленности на сумму более 100 миллионов евро, заявил... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T11:08:00+03:00
2025-02-23T11:08:00+03:00
2025-02-23T11:08:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Эстония передаст Украине десять тысяч артиллерийских снарядов и продукцию собственной оборонной промышленности на сумму более 100 миллионов евро, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал на своей странице в соцсети X. "Чтобы укрепить позиции Украины и усилить давление на Россию, Эстония направляет украинским бойцам десять тысяч артиллерийских снарядов... При первой же возможности к этому добавится продукция нашей оборонной промышленности стоимостью более 100 миллионов евро", - написал эстонский премьер. Также он добавил, что Эстония передаст ВСУ 750 тысяч продовольственных пайков. Ранее западные СМИ сообщали, что Франция и Эстония проведут 24 ноября встречу в видеоформате глав минобороны более 10 европейских стран для обсуждения усиления помощи Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250223/ukraina-2001084229.html
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РИА Новости
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в мире, эстония, украина, россия, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
В мире, Эстония, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Эстония передаст Украине десять тысяч снарядов
Эстония передаст ВСУ снаряды и вооружение на сумму более 100 млн евро