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В Молдавии обвинили ЕС в шантаже перед парламентскими выборами

В Молдавии обвинили ЕС в шантаже перед парламентскими выборами - РИА Новости, 23.02.2025

В Молдавии обвинили ЕС в шантаже перед парламентскими выборами

Евросоюз в преддверии парламентских выборов в Молдавии шантажирует жителей страны обещанием кредитов и грантов, чтобы обеспечить победу проевропейских партиям,... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T20:49:00+03:00

2025-02-23T20:49:00+03:00

2025-02-23T20:50:00+03:00

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КИШИНЕВ, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз в преддверии парламентских выборов в Молдавии шантажирует жителей страны обещанием кредитов и грантов, чтобы обеспечить победу проевропейских партиям, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. Европейский парламент и государства -члены ЕС в среду согласовали новый план поддержки для Молдавии, в том числе на борьбу с энергокризисом, на сумму 1,9 миллиарда евро. Согласно договоренности с Кишиневом, более 500 миллионов евро будут предоставлены в виде грантов, остальная часть - кредиты. В январе правительство Молдавии объявило о согласовании стратегии энергетической независимости и устойчивости с Европейской комиссией. В рамках этого соглашения республика получит 250 миллионов евро, половина этой суммы будет направлена на компенсации за электроэнергию до конца 2025 года. При этом евродепутат Зигфрид Мурешан заявил, что Евросоюз прекратит выделять Молдавии финансовую помощь, если после парламентских выборов в стране к власти придут не проевропейский партии. "Брюссель шантажирует Молдавию деньгами перед парламентскими выборами. Евросоюз грозится перекрыть финансирование Молдавии, если к власти придут не те, кто выгоден Брюсселю. Выходит, нас хотят даже не купить — все их деньги не благотворительность, а кредиты. Нас хотят... запугать", - написал Боля в своем Telegram-канале. По его словам, власть, которая "держится только на угрозах, шантаже и запугивании", обречена на крах. "Жители Молдавии — здравомыслящие и свободные люди, которые хотят сами принимать решения. Судьба страны должна оставаться в руках ее народа. С руководством, которое действительно заботится о гражданах, не потребуется зависимость от еврокредитов, а если их и будут привлекать, то на адекватных экономических условиях", - добавил депутат. Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года, очередные выборы запланированы на вторую половину 2025 года. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20250221/es-2000729116.html

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в мире, молдавия, кишинев, брюссель, василий боля, евросоюз