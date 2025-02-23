https://ria.ru/20250223/es-2001161362.html

Лидеры стран ЕС проведут экстренный саммит по Украине

Лидеры стран ЕС проведут экстренный саммит по Украине - РИА Новости, 23.02.2025

Лидеры стран ЕС проведут экстренный саммит по Украине

Лидеры Евросоюза проведут 6 марта чрезвычайный саммит, посвящённый конфликту на Украине и европейской безопасности, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 23.02.2025

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Лидеры Евросоюза проведут 6 марта чрезвычайный саммит, посвящённый конфликту на Украине и европейской безопасности, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на неназванного дипломата ЕС."Лидеры Европейского союза встретятся для чрезвычайного саммита 6 марта, чтобы обсудить Украину и европейскую безопасность", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001145054.html

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