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Лидеры стран ЕС проведут экстренный саммит по Украине - РИА Новости, 23.02.2025
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20:04 23.02.2025 (обновлено: 20:11 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/es-2001161362.html
Лидеры стран ЕС проведут экстренный саммит по Украине
Лидеры стран ЕС проведут экстренный саммит по Украине - РИА Новости, 23.02.2025
Лидеры стран ЕС проведут экстренный саммит по Украине
Лидеры Евросоюза проведут 6 марта чрезвычайный саммит, посвящённый конфликту на Украине и европейской безопасности, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 23.02.2025
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Лидеры Евросоюза проведут 6 марта чрезвычайный саммит, посвящённый конфликту на Украине и европейской безопасности, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на неназванного дипломата ЕС."Лидеры Европейского союза встретятся для чрезвычайного саммита 6 марта, чтобы обсудить Украину и европейскую безопасность", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001145054.html
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в мире, украина, евросоюз, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Россия
Лидеры стран ЕС проведут экстренный саммит по Украине

Reuters: лидеры стран ЕС 6 марта проведут экстренный саммит по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге
Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Лидеры Евросоюза проведут 6 марта чрезвычайный саммит, посвящённый конфликту на Украине и европейской безопасности, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на неназванного дипломата ЕС.
"Лидеры Европейского союза встретятся для чрезвычайного саммита 6 марта, чтобы обсудить Украину и европейскую безопасность", - говорится в сообщении.
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