https://ria.ru/20250223/es-2001161362.html
Лидеры стран ЕС проведут экстренный саммит по Украине
Лидеры стран ЕС проведут экстренный саммит по Украине - РИА Новости, 23.02.2025
Лидеры стран ЕС проведут экстренный саммит по Украине
Лидеры Евросоюза проведут 6 марта чрезвычайный саммит, посвящённый конфликту на Украине и европейской безопасности, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T20:04:00+03:00
2025-02-23T20:04:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Лидеры Евросоюза проведут 6 марта чрезвычайный саммит, посвящённый конфликту на Украине и европейской безопасности, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на неназванного дипломата ЕС."Лидеры Европейского союза встретятся для чрезвычайного саммита 6 марта, чтобы обсудить Украину и европейскую безопасность", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Россия
Лидеры стран ЕС проведут экстренный саммит по Украине
Reuters: лидеры стран ЕС 6 марта проведут экстренный саммит по Украине