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Депутат Рады попросил США ввести санкции против Украины - РИА Новости, 23.02.2025
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02:23 23.02.2025 (обновлено: 04:29 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/dubinskiy--2001067425.html
Депутат Рады попросил США ввести санкции против Украины
Депутат Рады попросил США ввести санкции против Украины - РИА Новости, 23.02.2025
Депутат Рады попросил США ввести санкции против Украины
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который с ноября 2024 года находится в СИЗО, обратился к госсекретарю США в своем Telegram-канале с просьбой ввести... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T02:23:00+03:00
2025-02-23T04:29:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который с ноября 2024 года находится в СИЗО, обратился к госсекретарю США в своем Telegram-канале с просьбой ввести санкции против лиц, ответственных за смерть американского журналиста Гонсало Лиры в тайной тюрьме СБУ"Обратился к госсекретарю США Рубио с важным предложением — подготовить Lira Act: законопроект о введении санкций за нарушение прав человека в Украине, похищения и убийства людей, организованные режимом Зеленского. Одной из жертв этого режима стал американский гражданин, журналист Гонсало Лопес Лира", — написал парламентарий.Также депутат отметил, что на Украине до сих пор, силами СБУ при покрывательстве судов, распространена практика похищений, пыток и вымогательств.В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию, но диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html
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в мире, сша, украина, гонсало лира, александр дубинский, владимир путин, верховная рада украины, служба безопасности украины, россия
В мире, США, Украина, Гонсало Лира, Александр Дубинский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, Россия
Депутат Рады попросил США ввести санкции против Украины

Дубинский призвал США ввести санкции против ответственных за гибель Гонсало Лиры

© РИА Новости / Стрингер Александр Дубинский
 Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
Александр Дубинский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который с ноября 2024 года находится в СИЗО, обратился к госсекретарю США в своем Telegram-канале с просьбой ввести санкции против лиц, ответственных за смерть американского журналиста Гонсало Лиры в тайной тюрьме СБУ
"Обратился к госсекретарю США Рубио с важным предложением — подготовить Lira Act: законопроект о введении санкций за нарушение прав человека в Украине, похищения и убийства людей, организованные режимом Зеленского. Одной из жертв этого режима стал американский гражданин, журналист Гонсало Лопес Лира", — написал парламентарий.
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Также депутат отметил, что на Украине до сих пор, силами СБУ при покрывательстве судов, распространена практика похищений, пыток и вымогательств.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.
Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию, но диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.
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В миреСШАУкраинаГонсало ЛираАлександр ДубинскийВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныРоссия
 
 
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