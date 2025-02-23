Депутат Рады попросил США ввести санкции против Украины
Дубинский призвал США ввести санкции против ответственных за гибель Гонсало Лиры
Александр Дубинский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который с ноября 2024 года находится в СИЗО, обратился к госсекретарю США в своем Telegram-канале с просьбой ввести санкции против лиц, ответственных за смерть американского журналиста Гонсало Лиры в тайной тюрьме СБУ
"Обратился к госсекретарю США Рубио с важным предложением — подготовить Lira Act: законопроект о введении санкций за нарушение прав человека в Украине, похищения и убийства людей, организованные режимом Зеленского. Одной из жертв этого режима стал американский гражданин, журналист Гонсало Лопес Лира", — написал парламентарий.
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Также депутат отметил, что на Украине до сих пор, силами СБУ при покрывательстве судов, распространена практика похищений, пыток и вымогательств.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.
Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию, но диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.
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