https://ria.ru/20250223/dubinskiy--2001067425.html

Депутат Рады попросил США ввести санкции против Украины

Депутат Рады попросил США ввести санкции против Украины - РИА Новости, 23.02.2025

Депутат Рады попросил США ввести санкции против Украины

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который с ноября 2024 года находится в СИЗО, обратился к госсекретарю США в своем Telegram-канале с просьбой ввести... РИА Новости, 23.02.2025

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2025-02-23T02:23:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который с ноября 2024 года находится в СИЗО, обратился к госсекретарю США в своем Telegram-канале с просьбой ввести санкции против лиц, ответственных за смерть американского журналиста Гонсало Лиры в тайной тюрьме СБУ"Обратился к госсекретарю США Рубио с важным предложением — подготовить Lira Act: законопроект о введении санкций за нарушение прав человека в Украине, похищения и убийства людей, организованные режимом Зеленского. Одной из жертв этого режима стал американский гражданин, журналист Гонсало Лопес Лира", — написал парламентарий.Также депутат отметил, что на Украине до сих пор, силами СБУ при покрывательстве судов, распространена практика похищений, пыток и вымогательств.В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию, но диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html

https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000823129.html

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в мире, сша, украина, гонсало лира, александр дубинский, владимир путин, верховная рада украины, служба безопасности украины, россия