https://ria.ru/20250223/dnepr-2001107060.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 85 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 85 боевиков ВСУ - РИА Новости, 23.02.2025
Группировка "Днепр" уничтожила до 85 боевиков ВСУ
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 85 военных Украины, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:15:00+03:00
2025-02-23T12:15:00+03:00
2025-02-23T12:15:00+03:00
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запорожская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 85 военных Украины, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Республиканец, Высокое, Садовое, Днепровское Херсонской области, Лобковое и Новоданиловка Запорожской области. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила до 85 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 85 боевиков ВСУ и две станции РЭБ