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Группировка "Днепр" уничтожила до 85 боевиков ВСУ - РИА Новости, 23.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/dnepr-2001107060.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 85 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 85 боевиков ВСУ - РИА Новости, 23.02.2025
Группировка "Днепр" уничтожила до 85 боевиков ВСУ
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 85 военных Украины, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:15:00+03:00
2025-02-23T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 85 военных Украины, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Республиканец, Высокое, Садовое, Днепровское Херсонской области, Лобковое и Новоданиловка Запорожской области. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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херсонская область , запорожская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила до 85 боевиков ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 85 боевиков ВСУ и две станции РЭБ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 85 военных Украины, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Республиканец, Высокое, Садовое, Днепровское Херсонской области, Лобковое и Новоданиловка Запорожской области. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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10:34
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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