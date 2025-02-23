https://ria.ru/20250223/dnepr-2001107060.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 85 боевиков ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 85 боевиков ВСУ - РИА Новости, 23.02.2025

Группировка "Днепр" уничтожила до 85 боевиков ВСУ

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 85 военных Украины, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T12:15:00+03:00

2025-02-23T12:15:00+03:00

2025-02-23T12:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

запорожская область

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 85 военных Украины, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Республиканец, Высокое, Садовое, Днепровское Херсонской области, Лобковое и Новоданиловка Запорожской области. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20250223/volodin-2001095982.html

херсонская область

запорожская область

украина

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Варвара Скокшина

херсонская область , запорожская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)