https://ria.ru/20250223/dispanserizatsiya-2001136829.html

Российские врачи провели диспансеризацию для абхазских детей

Российские врачи провели диспансеризацию для абхазских детей - РИА Новости, 23.02.2025

Российские врачи провели диспансеризацию для абхазских детей

Российские врачи осмотрели уже более 1800 детей Абхазии в ходе масштабной диспансеризации, договорённость о проведении которой была достигнута во время визита... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T16:06:00+03:00

2025-02-23T16:06:00+03:00

2025-02-23T16:06:00+03:00

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СУХУМ, 23 фев - РИА Новости. Российские врачи осмотрели уже более 1800 детей Абхазии в ходе масштабной диспансеризации, договорённость о проведении которой была достигнута во время визита политика Бадра Гунба в Москву. Как рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время посещения республиканской больницы, на диспансеризации работают 4 бригады российских врачей. "Мы дополнительно сейчас сюда доставили два автомобиля, с ними более удобно работать, потому что они оснащены медицинскими оборудованием, специальными комплектами. Это всё бесплатно. По итогам осмотров каждому третьему ребенку требуется диспансерное наблюдение специалистов в связи с тем или иным заболеванием. Эта работа точно нужна", — отметил министр. В процессе диспансеризации уже двум детям потребовались консультации специалистов более высокого уровня. И здесь помог телемедицинский центр, который позволяет быстро связаться со специализированным центром Москвы, и эти консультации были проведены. Бадра Гунба поблагодарил министра здравоохранения РФ за помощь в проведении диспансеризации детей Абхазии. "Это сделано очень оперативно, буквально сразу после нашей встречи в Москве, когда было принято решение. И уже несколько дней проводится масштабная диспансеризация молодого населения. Это очень важное направление", — рассказал Гунба. Также Россия направила в Сухум специалистов Кубанского медицинского университета, они ведут приём в поликлинике. Мурашко посетил её совместно с политиком Бадрой Гунба. В числе специалистов — главный невролог Южного федерального округа РФ Людмила Тимченко, терапевт Сергей Канорский, заведующий кафедрой Кубанского университета, педиатр доцент Олеся Первишко и другие. "Эти наши связи не сегодня возникли. В период пандемии здесь большое количество врачей оказывало помощь, много жизней было спасено. Ежегодно здесь работают специалисты из России", — сказал Мурашко.

https://ria.ru/20250223/abhazija-2001130290.html

https://ria.ru/20250205/abkhaziya-1997621811.html

https://ria.ru/20250212/abhazija-1998835416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, москва, абхазия, бадра гунба, михаил мурашко, сухум