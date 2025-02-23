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Российские врачи провели диспансеризацию для абхазских детей - РИА Новости, 23.02.2025
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16:06 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/dispanserizatsiya-2001136829.html
Российские врачи провели диспансеризацию для абхазских детей
Российские врачи провели диспансеризацию для абхазских детей - РИА Новости, 23.02.2025
Российские врачи провели диспансеризацию для абхазских детей
Российские врачи осмотрели уже более 1800 детей Абхазии в ходе масштабной диспансеризации, договорённость о проведении которой была достигнута во время визита... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T16:06:00+03:00
2025-02-23T16:06:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
москва
абхазия
бадра гунба
михаил мурашко
сухум
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СУХУМ, 23 фев - РИА Новости. Российские врачи осмотрели уже более 1800 детей Абхазии в ходе масштабной диспансеризации, договорённость о проведении которой была достигнута во время визита политика Бадра Гунба в Москву. Как рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время посещения республиканской больницы, на диспансеризации работают 4 бригады российских врачей. "Мы дополнительно сейчас сюда доставили два автомобиля, с ними более удобно работать, потому что они оснащены медицинскими оборудованием, специальными комплектами. Это всё бесплатно. По итогам осмотров каждому третьему ребенку требуется диспансерное наблюдение специалистов в связи с тем или иным заболеванием. Эта работа точно нужна", — отметил министр. В процессе диспансеризации уже двум детям потребовались консультации специалистов более высокого уровня. И здесь помог телемедицинский центр, который позволяет быстро связаться со специализированным центром Москвы, и эти консультации были проведены. Бадра Гунба поблагодарил министра здравоохранения РФ за помощь в проведении диспансеризации детей Абхазии. "Это сделано очень оперативно, буквально сразу после нашей встречи в Москве, когда было принято решение. И уже несколько дней проводится масштабная диспансеризация молодого населения. Это очень важное направление", — рассказал Гунба. Также Россия направила в Сухум специалистов Кубанского медицинского университета, они ведут приём в поликлинике. Мурашко посетил её совместно с политиком Бадрой Гунба. В числе специалистов — главный невролог Южного федерального округа РФ Людмила Тимченко, терапевт Сергей Канорский, заведующий кафедрой Кубанского университета, педиатр доцент Олеся Первишко и другие. "Эти наши связи не сегодня возникли. В период пандемии здесь большое количество врачей оказывало помощь, много жизней было спасено. Ежегодно здесь работают специалисты из России", — сказал Мурашко.
https://ria.ru/20250223/abhazija-2001130290.html
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общество, здоровье - общество, россия, москва, абхазия, бадра гунба, михаил мурашко, сухум
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Москва, Абхазия, Бадра Гунба, Михаил Мурашко, Сухум
Российские врачи провели диспансеризацию для абхазских детей

Российские врачи осмотрели более 1800 абхазских детей во время диспансеризации

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкОсмотр на приеме у врача
Осмотр на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
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СУХУМ, 23 фев - РИА Новости. Российские врачи осмотрели уже более 1800 детей Абхазии в ходе масштабной диспансеризации, договорённость о проведении которой была достигнута во время визита политика Бадра Гунба в Москву.
Как рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время посещения республиканской больницы, на диспансеризации работают 4 бригады российских врачей.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил телемедицинский центр в Республиканской больнице Абхазии - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Мурашко посетил открывшийся в абхазской больнице телемедицинский центр
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"Мы дополнительно сейчас сюда доставили два автомобиля, с ними более удобно работать, потому что они оснащены медицинскими оборудованием, специальными комплектами. Это всё бесплатно. По итогам осмотров каждому третьему ребенку требуется диспансерное наблюдение специалистов в связи с тем или иным заболеванием. Эта работа точно нужна", — отметил министр.
В процессе диспансеризации уже двум детям потребовались консультации специалистов более высокого уровня. И здесь помог телемедицинский центр, который позволяет быстро связаться со специализированным центром Москвы, и эти консультации были проведены.
Бадра Гунба поблагодарил министра здравоохранения РФ за помощь в проведении диспансеризации детей Абхазии. "Это сделано очень оперативно, буквально сразу после нашей встречи в Москве, когда было принято решение. И уже несколько дней проводится масштабная диспансеризация молодого населения. Это очень важное направление", — рассказал Гунба.
Также Россия направила в Сухум специалистов Кубанского медицинского университета, они ведут приём в поликлинике. Мурашко посетил её совместно с политиком Бадрой Гунба.
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В числе специалистов — главный невролог Южного федерального округа РФ Людмила Тимченко, терапевт Сергей Канорский, заведующий кафедрой Кубанского университета, педиатр доцент Олеся Первишко и другие.
"Эти наши связи не сегодня возникли. В период пандемии здесь большое количество врачей оказывало помощь, много жизней было спасено. Ежегодно здесь работают специалисты из России", — сказал Мурашко.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМоскваАбхазияБадра ГунбаМихаил МурашкоСухум
 
 
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