https://ria.ru/20250223/desjatki-2001145431.html

На похороны убитых Израилем лидеров "Хезболлы" пришли тысячи ливанцев

На похороны убитых Израилем лидеров "Хезболлы" пришли тысячи ливанцев - РИА Новости, 23.02.2025

На похороны убитых Израилем лидеров "Хезболлы" пришли тысячи ливанцев

Десятки тысяч ливанцев собрались в столице страны, чтобы принять участие в похоронах бывшего генерального секретаря шиитского движения "Хезболлах" Хасана... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T17:48:00+03:00

2025-02-23T17:48:00+03:00

2025-02-23T17:50:00+03:00

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БЕЙРУТ, 23 фев - РИА Новости. Десятки тысяч ливанцев собрались в столице страны, чтобы принять участие в похоронах бывшего генерального секретаря шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы и высокопоставленного командующего Хашема Сафийеддина, которые погибли в сентябре прошлого года в результате израильского авиаудара по штаб-квартире движения в Южном Бейруте, передает корреспондент РИА Новости. По его информации, люди продолжают прибывать для участия в официальной церемонии похорон, в которых, как ожидается, примут участие около полумиллиона человек. По наблюдению корреспондента, толпы людей заполнили трибуны Спортивного городка в Бейруте, который способен вместить около 80 тысяч человек, а также примыкающие к нему парковки и соседние улицы, ведущие к месту траурной трибуны. Участники церемонии похорон принесли с собой флаги шиитских движений "Хезболлах" и "Амаль", фотографии жертв войны с Израилем и погибшего генерального секретаря "Хезболлах" Хасана Насруллы, они скандируют лозунги в поддержку сопротивления, против Израиля и Америки. "Участие в похоронах генерального секретаря "Хезболлах" - это возможность хоть немного отдать дань человеку, который пожертвовал всем, что у него было, ради своего народа и придал дополнительную ценность и престижность сопротивлению Западу и его учению в мире", - заявил РИА Новости идин из участников церемонии Хасан, приехавший из Канады. Другая участница церемонии Захра сказала РИА Новости, что "пришла пешком издалека - из южного города Срифа в округе Тир вместе со своими детьми, чтобы присягнуть на верность движению сопротивления". Верховный комитет, курирующий церемонию похорон, подыскал специальное место для ее проведения, установив в разных частях стадиона в спортивном городке шесть больших экранов, чтобы освещать событие со всех сторон. На похоронах присутствует спикер парламента Ливана Набих Берри как глава движения "Амаль", которое имеет тесные связи с "Хезболлах". Премьер-министр Ливана Наваф Салам назначил министра труда Мухаммеда Хейдара представлять его. На похоронах присутствуют Исламского консультативного совета (парламента) Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, делегации сил шиитского ополчения Ирака и правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла был убит в результате воздушной операции из десяти налетов, проведенной израильскими ВВС 27 сентября 2024 года, против штаб-квартиры "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута. По имеющимся данным, самолеты F-35 сбросили тяжелые противобункерные бомбы весом более двух тысяч футов, которые полностью разрушили шесть зданий и были нацелены на штаб-квартиру.

https://ria.ru/20250223/izrail-2001130468.html

https://ria.ru/20240928/nasrulla-1975246404.html

https://ria.ru/20241223/khaniya-1990913235.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Похороны Насруллы и Сафийеддина в Бейруте Похороны Насруллы и Сафийеддина в Бейруте 2025-02-23T17:48 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, иран, ирак, хасан насрулла, набих берри, мохаммад-багер галибаф, хезболла, ансар алла, f-35, израиль