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Депутаты Госдумы возложили цветы к Вечному огню
Депутаты Госдумы возложили цветы к Вечному огню - РИА Новости, 23.02.2025
Депутаты Госдумы возложили цветы к Вечному огню
Депутаты Госдумы возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы на Поклонной горе, почтив память защитников Отечества, сообщила пресс-служба ГД. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:35:00+03:00
2025-02-23T12:35:00+03:00
2025-02-23T12:35:00+03:00
общество
вячеслав володин
госдума рф
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы на Поклонной горе, почтив память защитников Отечества, сообщила пресс-служба ГД. "Сегодня в Парке Победы на Поклонной горе депутаты Государственной Думы почтили память защитников Отечества. В церемонии возложения цветов к Вечному огню приняли участие Председатель Госдумы Вячеслав Володин, его заместители, руководители политических фракций и комитетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что депутаты отдали дань уважения памяти солдат и офицеров, павших, защищая Родину. Ранее председатель Госдумы Володин в своем Telegram-канале поздравил с праздником всех, кто служит и обеспечивает безопасность страны.
https://ria.ru/20240923/mogilev-1974174116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, госдума рф, день защитника отечества
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, День защитника Отечества
Депутаты Госдумы возложили цветы к Вечному огню
Депутаты возложили цветы к Вечному огню, почтив память защитников Отечества