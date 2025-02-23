https://ria.ru/20250223/deputaty-2001111427.html

Депутаты Госдумы возложили цветы к Вечному огню

Депутаты Госдумы возложили цветы к Вечному огню - РИА Новости, 23.02.2025

Депутаты Госдумы возложили цветы к Вечному огню

Депутаты Госдумы возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы на Поклонной горе, почтив память защитников Отечества, сообщила пресс-служба ГД. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T12:35:00+03:00

2025-02-23T12:35:00+03:00

2025-02-23T12:35:00+03:00

общество

вячеслав володин

госдума рф

день защитника отечества

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы на Поклонной горе, почтив память защитников Отечества, сообщила пресс-служба ГД. "Сегодня в Парке Победы на Поклонной горе депутаты Государственной Думы почтили память защитников Отечества. В церемонии возложения цветов к Вечному огню приняли участие Председатель Госдумы Вячеслав Володин, его заместители, руководители политических фракций и комитетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что депутаты отдали дань уважения памяти солдат и офицеров, павших, защищая Родину. Ранее председатель Госдумы Володин в своем Telegram-канале поздравил с праздником всех, кто служит и обеспечивает безопасность страны.

https://ria.ru/20240923/mogilev-1974174116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, вячеслав володин, госдума рф, день защитника отечества