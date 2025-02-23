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Депутаты Госдумы возложили цветы к Вечному огню - РИА Новости, 23.02.2025
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12:35 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/deputaty-2001111427.html
Депутаты Госдумы возложили цветы к Вечному огню
Депутаты Госдумы возложили цветы к Вечному огню - РИА Новости, 23.02.2025
Депутаты Госдумы возложили цветы к Вечному огню
Депутаты Госдумы возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы на Поклонной горе, почтив память защитников Отечества, сообщила пресс-служба ГД. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:35:00+03:00
2025-02-23T12:35:00+03:00
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы на Поклонной горе, почтив память защитников Отечества, сообщила пресс-служба ГД. "Сегодня в Парке Победы на Поклонной горе депутаты Государственной Думы почтили память защитников Отечества. В церемонии возложения цветов к Вечному огню приняли участие Председатель Госдумы Вячеслав Володин, его заместители, руководители политических фракций и комитетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что депутаты отдали дань уважения памяти солдат и офицеров, павших, защищая Родину. Ранее председатель Госдумы Володин в своем Telegram-канале поздравил с праздником всех, кто служит и обеспечивает безопасность страны.
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общество, вячеслав володин, госдума рф, день защитника отечества
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, День защитника Отечества
Депутаты Госдумы возложили цветы к Вечному огню

Депутаты возложили цветы к Вечному огню, почтив память защитников Отечества

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЦветы, возложенные к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата
Цветы, возложенные к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Цветы, возложенные к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы на Поклонной горе, почтив память защитников Отечества, сообщила пресс-служба ГД.
«
"Сегодня в Парке Победы на Поклонной горе депутаты Государственной Думы почтили память защитников Отечества. В церемонии возложения цветов к Вечному огню приняли участие Председатель Госдумы Вячеслав Володин, его заместители, руководители политических фракций и комитетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что депутаты отдали дань уважения памяти солдат и офицеров, павших, защищая Родину.
Ранее председатель Госдумы Володин в своем Telegram-канале поздравил с праздником всех, кто служит и обеспечивает безопасность страны.
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