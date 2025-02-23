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В Амстердаме прошла демонстрация за мир между Россией и Украиной - РИА Новости, 23.02.2025
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18:52 23.02.2025 (обновлено: 21:43 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/demonstratsiya-2001151252.html
В Амстердаме прошла демонстрация за мир между Россией и Украиной
В Амстердаме прошла демонстрация за мир между Россией и Украиной - РИА Новости, 23.02.2025
В Амстердаме прошла демонстрация за мир между Россией и Украиной
Более ста человек приняли участие в демонстрации в Амстердаме с призывом к скорейшему мирному урегулированию на Украине и прекращению поставок оружия западными... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T18:52:00+03:00
2025-02-23T21:43:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
сергей лавров
нато
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АМСТЕРДАМ, 23 фев — РИА Новости. Более ста человек приняли участие в демонстрации в Амстердаме с призывом к скорейшему мирному урегулированию на Украине и прекращению поставок оружия западными странами Киеву, передает корреспондент РИА Новости. Демонстрация началась в воскресенье днем у Центрального вокзала Амстердама. Многие голландцы пришли с плакатами, надписи на которых гласили: "Мир с Россией!", "Нет войне от нашего имени!", "Спонсирование Киева — это спонсирование терроризма в отношении украинцев" и "Украина без Зеленского". Также демонстранты принесли с собой символизирующие мир белые и голубые флаги и плакаты с призывами к восстановлению мира.Протестующие прошли маршем в сопровождении полиции по центральным улицам города. Акция прошла мирно. Как заявил в разговоре с РИА Новости один из участников демонстрации, голландский активист Виллем Энгел, с началом диалога между Россией и США появилась реальная надежда на окончательное мирное решение конфликта на Украине. &quot;Очевидно, что для выхода из тупика и попытки договориться, чтобы остановить кровопролитие, потребовался радикальный сдвиг в политической обстановке. Так что да, я полон надежд, но мне также стыдно за то, что все европейские лидеры, за исключением (премьер-министра Словакии Роберта) Фицо и (премьер-министра Венгрии Виктора) Орбана, пропагандируют войну, а также не хотят поддерживать нынешние переговоры, но при этом хотят быть их частью&quot;, — отметил активист.По словам Энгела, европейские лидеры пытаются собрать дополнительные деньги и войска, чтобы быть уверенными, что они смогут продлить конфликт. Однако он не исключил, что в конечном итоге они последуют за позицией США. &quot;Я думаю, что речь вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене на прошлой неделе действительно показала реальный баланс сил: Соединенные Штаты — это сила, а Европа — лакей… А то, что мы видим сейчас, — это оптовая продажа Украины. Нет никакого реального интереса к украинскому народу ни со стороны США, ни Европы. Речь идет об их геополитических, стратегических, а также финансовых интересах&quot;, — заключил он.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998720119.html
https://ria.ru/20250206/ukraina-1997787388.html
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96
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353
60
353
60
Демонстрация в Амстердаме против поставок западного оружия Украине
В Амстердаме прошла демонстрация с призывом к скорейшему мирному урегулированию на Украине и прекращению поставок оружия западными странами Киеву, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, россия, сша, украина, сергей лавров, нато
В мире, Россия, США, Украина, Сергей Лавров, НАТО
В Амстердаме прошла демонстрация за мир между Россией и Украиной

Более ста человек в Амстердаме вышли на демонстрацию за мир между РФ и Украиной

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АМСТЕРДАМ, 23 фев — РИА Новости. Более ста человек приняли участие в демонстрации в Амстердаме с призывом к скорейшему мирному урегулированию на Украине и прекращению поставок оружия западными странами Киеву, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстрация началась в воскресенье днем у Центрального вокзала Амстердама. Многие голландцы пришли с плакатами, надписи на которых гласили: "Мир с Россией!", "Нет войне от нашего имени!", "Спонсирование Киева — это спонсирование терроризма в отношении украинцев" и "Украина без Зеленского". Также демонстранты принесли с собой символизирующие мир белые и голубые флаги и плакаты с призывами к восстановлению мира.
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
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Протестующие прошли маршем в сопровождении полиции по центральным улицам города. Акция прошла мирно.
Как заявил в разговоре с РИА Новости один из участников демонстрации, голландский активист Виллем Энгел, с началом диалога между Россией и США появилась реальная надежда на окончательное мирное решение конфликта на Украине.
«

"Очевидно, что для выхода из тупика и попытки договориться, чтобы остановить кровопролитие, потребовался радикальный сдвиг в политической обстановке. Так что да, я полон надежд, но мне также стыдно за то, что все европейские лидеры, за исключением (премьер-министра Словакии Роберта) Фицо и (премьер-министра Венгрии Виктора) Орбана, пропагандируют войну, а также не хотят поддерживать нынешние переговоры, но при этом хотят быть их частью", — отметил активист.

По словам Энгела, европейские лидеры пытаются собрать дополнительные деньги и войска, чтобы быть уверенными, что они смогут продлить конфликт. Однако он не исключил, что в конечном итоге они последуют за позицией США.
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«

"Я думаю, что речь вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене на прошлой неделе действительно показала реальный баланс сил: Соединенные Штаты — это сила, а Европа — лакей… А то, что мы видим сейчас, — это оптовая продажа Украины. Нет никакого реального интереса к украинскому народу ни со стороны США, ни Европы. Речь идет об их геополитических, стратегических, а также финансовых интересах", — заключил он.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
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