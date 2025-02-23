https://ria.ru/20250223/demonstratsiya-2001151252.html

В Амстердаме прошла демонстрация за мир между Россией и Украиной

В Амстердаме прошла демонстрация за мир между Россией и Украиной - РИА Новости, 23.02.2025

В Амстердаме прошла демонстрация за мир между Россией и Украиной

Более ста человек приняли участие в демонстрации в Амстердаме с призывом к скорейшему мирному урегулированию на Украине и прекращению поставок оружия западными... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T18:52:00+03:00

2025-02-23T18:52:00+03:00

2025-02-23T21:43:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001151743_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17210527ee3bd4998ee181afef86a931.jpg

АМСТЕРДАМ, 23 фев — РИА Новости. Более ста человек приняли участие в демонстрации в Амстердаме с призывом к скорейшему мирному урегулированию на Украине и прекращению поставок оружия западными странами Киеву, передает корреспондент РИА Новости. Демонстрация началась в воскресенье днем у Центрального вокзала Амстердама. Многие голландцы пришли с плакатами, надписи на которых гласили: "Мир с Россией!", "Нет войне от нашего имени!", "Спонсирование Киева — это спонсирование терроризма в отношении украинцев" и "Украина без Зеленского". Также демонстранты принесли с собой символизирующие мир белые и голубые флаги и плакаты с призывами к восстановлению мира.Протестующие прошли маршем в сопровождении полиции по центральным улицам города. Акция прошла мирно. Как заявил в разговоре с РИА Новости один из участников демонстрации, голландский активист Виллем Энгел, с началом диалога между Россией и США появилась реальная надежда на окончательное мирное решение конфликта на Украине. "Очевидно, что для выхода из тупика и попытки договориться, чтобы остановить кровопролитие, потребовался радикальный сдвиг в политической обстановке. Так что да, я полон надежд, но мне также стыдно за то, что все европейские лидеры, за исключением (премьер-министра Словакии Роберта) Фицо и (премьер-министра Венгрии Виктора) Орбана, пропагандируют войну, а также не хотят поддерживать нынешние переговоры, но при этом хотят быть их частью", — отметил активист.По словам Энгела, европейские лидеры пытаются собрать дополнительные деньги и войска, чтобы быть уверенными, что они смогут продлить конфликт. Однако он не исключил, что в конечном итоге они последуют за позицией США. "Я думаю, что речь вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене на прошлой неделе действительно показала реальный баланс сил: Соединенные Штаты — это сила, а Европа — лакей… А то, что мы видим сейчас, — это оптовая продажа Украины. Нет никакого реального интереса к украинскому народу ни со стороны США, ни Европы. Речь идет об их геополитических, стратегических, а также финансовых интересах", — заключил он.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998720119.html

https://ria.ru/20250206/ukraina-1997787388.html

https://ria.ru/20250211/niderlandy-1998641732.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Демонстрация в Амстердаме против поставок западного оружия Украине В Амстердаме прошла демонстрация с призывом к скорейшему мирному урегулированию на Украине и прекращению поставок оружия западными странами Киеву, передает корреспондент РИА Новости 2025-02-23T18:52 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, украина, сергей лавров, нато