https://ria.ru/20250223/chekhiya-2001160633.html

В Чехии задержали 20-летнего парня, завербованного ИГ*

В Чехии задержали 20-летнего парня, завербованного ИГ* - РИА Новости, 23.02.2025

В Чехии задержали 20-летнего парня, завербованного ИГ*

Полиция в Чехии задержала 20-летнего гражданина республики, принявшего ислам и завербованного "Исламским государством"*, который намеревался лететь по маршруту, РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T19:57:00+03:00

2025-02-23T19:57:00+03:00

2025-02-23T19:57:00+03:00

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чехия

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исламское государство*

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ПРАГА, 23 фев – РИА Новости. Полиция в Чехии задержала 20-летнего гражданина республики, принявшего ислам и завербованного "Исламским государством"*, который намеревался лететь по маршруту, подготовленному для него в ИГ*, сообщило в воскресенье издание Novinky со ссылкой на полученную информацию от госпрокуратуры. "Молодой чех в возрасте чуть более 20 лет, завербованный ИГ* через мессенджер Telegram после принятия ислама, был задержан полицией в аэропорту перед самой посадкой в самолет. В ближайшее время суд города Либерец (на северо-западе страны) рассмотрит предложенное соглашение о признании вины, которое обвиняемый заключил с прокурором", - говорится в сообщении. По данным следствия, этот молодой человек познакомился с вербовщиками ИГ* через мессенджер Telegram, после чего вербовщики ознакомили его с тем, как безопасно добраться на территорию, находящуюся под контролем ИГ*. "Его арест был произведен непосредственно перед посадкой в самолет", - сообщил изданию надзирающий прокурор генпрокуратуры Мартин Билы. При этом в полиции и в прокуратуре отказались сообщить изданию, в каком именно городе собирался сесть в самолет, по какому маршруту должен был лететь и каков был пункт назначения у обвиняемого. Однако всё это детально задокументровано в его деле. Собранные материалы также исключают возможность того, что молодой человек стал жертвой неудачной шутки или провокации. Возможные направления, обусловленные деятельностью террористических организаций, связанных с наследием ИГ*, включают, среди прочего, Афганистан, Сомали и Западную Африку. Что касается так называемого "Халифата ИГ*", в свое время располагавшегося на территории Ирака и Сирии, то он пал шесть лет назад, отмечает издание Novinky. Молодому человеку грозило до 12 лет тюрьмы, но благодаря его добровольному признанию и сотрудничеству с полицией, Генпрокуратура предложила значительно более мягкий приговор, согласно которому он не проведет в тюрьме более трех лет. По словам Билы, генпрокуратура рассматривает еще одно похожее обвинение, касающееся попытки гражданина Чехии присоединиться к террористам ИГ* посредством контакта через мессенджер Telegram. Однако Билы не предоставил подробностей этого дела, поскольку его расследование еще продолжается.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250131/moskva-1996522945.html

https://ria.ru/20250128/germaniya-1995976717.html

https://ria.ru/20221204/siriya-1836216401.html

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в мире, чехия, афганистан, исламское государство*, сомали