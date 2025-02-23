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ВСУ занимают дома жителей Запорожской области, заявил разведчик - РИА Новости, 23.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:37 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/boeviki-2001096161.html
ВСУ занимают дома жителей Запорожской области, заявил разведчик
ВСУ занимают дома жителей Запорожской области, заявил разведчик - РИА Новости, 23.02.2025
ВСУ занимают дома жителей Запорожской области, заявил разведчик
Украинские боевики занимают жилые постройки частного сектора в тыловых районах 10-километровой зоны от линии соприкосновения в Запорожской области, рассказал... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T10:37:00+03:00
2025-02-23T10:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
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ТОКМАК, 23 фев - РИА Новости. Украинские боевики занимают жилые постройки частного сектора в тыловых районах 10-километровой зоны от линии соприкосновения в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА гвардейского мотострелкового полка Ханкалинского мотострелкового соединения группировки "Днепр" с позывным "Волчек". "Наш расчет БПЛА совершал поиск признаков дислокации групп противника в тыловых районах. Удалились от передовых позиций на более чем девять километров, разведчики обнаружили, что подразделения противника разделились на отделения и взводы, заняли жилые дома в населённом пункте Новоданиловка", - рассказал "Волчек". Он уточнил, что после обнаружения противника места дислокации были атакованы ударными БПЛА разведчиков полка.
https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995818697.html
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запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область
ВСУ занимают дома жителей Запорожской области, заявил разведчик

Разведчик "Волчек": ВСУ заняли дома частного сектора в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ТОКМАК, 23 фев - РИА Новости. Украинские боевики занимают жилые постройки частного сектора в тыловых районах 10-километровой зоны от линии соприкосновения в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА гвардейского мотострелкового полка Ханкалинского мотострелкового соединения группировки "Днепр" с позывным "Волчек".
"Наш расчет БПЛА совершал поиск признаков дислокации групп противника в тыловых районах. Удалились от передовых позиций на более чем девять километров, разведчики обнаружили, что подразделения противника разделились на отделения и взводы, заняли жилые дома в населённом пункте Новоданиловка", - рассказал "Волчек".
Он уточнил, что после обнаружения противника места дислокации были атакованы ударными БПЛА разведчиков полка.
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