https://ria.ru/20250223/boeviki-2001096161.html

ВСУ занимают дома жителей Запорожской области, заявил разведчик

ВСУ занимают дома жителей Запорожской области, заявил разведчик - РИА Новости, 23.02.2025

ВСУ занимают дома жителей Запорожской области, заявил разведчик

Украинские боевики занимают жилые постройки частного сектора в тыловых районах 10-километровой зоны от линии соприкосновения в Запорожской области, рассказал... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T10:37:00+03:00

2025-02-23T10:37:00+03:00

2025-02-23T10:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

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ТОКМАК, 23 фев - РИА Новости. Украинские боевики занимают жилые постройки частного сектора в тыловых районах 10-километровой зоны от линии соприкосновения в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА гвардейского мотострелкового полка Ханкалинского мотострелкового соединения группировки "Днепр" с позывным "Волчек". "Наш расчет БПЛА совершал поиск признаков дислокации групп противника в тыловых районах. Удалились от передовых позиций на более чем девять километров, разведчики обнаружили, что подразделения противника разделились на отделения и взводы, заняли жилые дома в населённом пункте Новоданиловка", - рассказал "Волчек". Он уточнил, что после обнаружения противника места дислокации были атакованы ударными БПЛА разведчиков полка.

https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995818697.html

запорожская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область