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ПВО уничтожила десять дронов над Орловской, Курской и Тульской областями - РИА Новости, 23.02.2025
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08:54 23.02.2025 (обновлено: 09:13 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/bespilotniki-2001084544.html
ПВО уничтожила десять дронов над Орловской, Курской и Тульской областями
ПВО уничтожила десять дронов над Орловской, Курской и Тульской областями - РИА Новости, 23.02.2025
ПВО уничтожила десять дронов над Орловской, Курской и Тульской областями
Дежурные средства российской ПВО утром 23 февраля сбили десять украинских беспилотников над Орловской, Тульской и Курской областями, сообщили в Мин­обороны. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T08:54:00+03:00
2025-02-23T09:13:00+03:00
тульская область
россия
курская область
орловская область
безопасность
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром 23 февраля сбили десять украинских беспилотников над Орловской, Тульской и Курской областями, сообщили в Мин­обороны.&quot;Двадцать третьего февраля текущего года в период с 6:00 до 8:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов&quot;, — уточнили в ведомстве.Из них:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250222/bespilotnik-2001047000.html
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тульская область, россия, курская область, орловская область, безопасность
Тульская область, Россия, Курская область, Орловская область, Безопасность
ПВО уничтожила десять дронов над Орловской, Курской и Тульской областями

ПВО утром уничтожила десять дронов над Орловской, Курской и Тульской областями

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Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром 23 февраля сбили десять украинских беспилотников над Орловской, Тульской и Курской областями, сообщили в Мин­обороны.
«

"Двадцать третьего февраля текущего года в период с 6:00 до 8:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов", — уточнили в ведомстве.

Из них:
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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