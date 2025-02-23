https://ria.ru/20250223/bespilotniki-2001084544.html
ПВО уничтожила десять дронов над Орловской, Курской и Тульской областями
ПВО уничтожила десять дронов над Орловской, Курской и Тульской областями - РИА Новости, 23.02.2025
ПВО уничтожила десять дронов над Орловской, Курской и Тульской областями
Дежурные средства российской ПВО утром 23 февраля сбили десять украинских беспилотников над Орловской, Тульской и Курской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T08:54:00+03:00
2025-02-23T08:54:00+03:00
2025-02-23T09:13:00+03:00
тульская область
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безопасность
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром 23 февраля сбили десять украинских беспилотников над Орловской, Тульской и Курской областями, сообщили в Минобороны."Двадцать третьего февраля текущего года в период с 6:00 до 8:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов", — уточнили в ведомстве.Из них:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250222/bespilotnik-2001047000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, россия, курская область, орловская область, безопасность
Тульская область, Россия, Курская область, Орловская область, Безопасность
ПВО уничтожила десять дронов над Орловской, Курской и Тульской областями
ПВО утром уничтожила десять дронов над Орловской, Курской и Тульской областями