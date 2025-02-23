https://ria.ru/20250223/bespilotniki-2001084544.html

ПВО уничтожила десять дронов над Орловской, Курской и Тульской областями

ПВО уничтожила десять дронов над Орловской, Курской и Тульской областями - РИА Новости, 23.02.2025

ПВО уничтожила десять дронов над Орловской, Курской и Тульской областями

Дежурные средства российской ПВО утром 23 февраля сбили десять украинских беспилотников над Орловской, Тульской и Курской областями, сообщили в Мин­обороны. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T08:54:00+03:00

2025-02-23T08:54:00+03:00

2025-02-23T09:13:00+03:00

тульская область

россия

курская область

орловская область

безопасность

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром 23 февраля сбили десять украинских беспилотников над Орловской, Тульской и Курской областями, сообщили в Мин­обороны."Двадцать третьего февраля текущего года в период с 6:00 до 8:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов", — уточнили в ведомстве.Из них:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250222/bespilotnik-2001047000.html

тульская область

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курская область

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тульская область, россия, курская область, орловская область, безопасность