https://ria.ru/20250223/berlin-2001150823.html

В Берлине у штаба АдГ установили автобус с дымовой установкой

В Берлине у штаба АдГ установили автобус с дымовой установкой - РИА Новости, 23.02.2025

В Берлине у штаба АдГ установили автобус с дымовой установкой

Активисты в Берлине, выступающие против правой "Альтернативы для Германии" (АдГ), установили автобус с громкой музыкой и дымовой установкой близ штаба АдГ, где... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T18:48:00+03:00

2025-02-23T18:48:00+03:00

2025-02-23T18:48:00+03:00

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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Активисты в Берлине, выступающие против правой "Альтернативы для Германии" (АдГ), установили автобус с громкой музыкой и дымовой установкой близ штаба АдГ, где в воскресенье вечером пройдет мероприятие партии по случаю окончания выборов, передает корреспондент РИА Новости. В день внеочередных выборов в бундестаг у штаба правой партии "Альтернатива для Германии" в Берлине на несколько кварталов вокруг установлены ограждения, дежурят десятки полицейских, в том числе с собаками. За ограждения можно попасть только по приглашению на партийное мероприятие в честь окончания выборов, предъявив также удостоверение личности. Уже за два часа до начала мероприятия противники правых - активисты организации Zentrum für Politische Schönheit - разместили у ограждений автобус с громкой музыкой, установкой с театральным дымом и рекламой своего сайта. На своем портале активисты размещают материалы с призывами поддержать возможный запрет АдГ. На входе в штаб партии усилены меры предосторожности: у журналистов проверяют личные вещи, запрещено проносить любые жидкости, включая обычную воду, и еду. Представителей прессы просят выложить свой перекус и бутылки с водой у входа в специальный ящик. После очередной проверки приглашения журналистам надевают на запястье браслет с надписью "пресса". В самом штабе собрались уже десятки представителей СМИ с камерами из Германии и других стран. Досрочные парламентские выборы проходят в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени. По опросам, социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца идут третьими, уступая оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

https://ria.ru/20250223/germaniya-2000977542.html

https://ria.ru/20250223/javka-2001149272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, берлин (город), олаф шольц, хдс/хсс