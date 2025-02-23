В Берлине у штаба АдГ установили автобус с дымовой установкой
В Берлине у штаба АдГ установили автобус с громкой музыкой и дымовой установкой
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Активисты в Берлине, выступающие против правой "Альтернативы для Германии" (АдГ), установили автобус с громкой музыкой и дымовой установкой близ штаба АдГ, где в воскресенье вечером пройдет мероприятие партии по случаю окончания выборов, передает корреспондент РИА Новости.
В день внеочередных выборов в бундестаг у штаба правой партии "Альтернатива для Германии" в Берлине на несколько кварталов вокруг установлены ограждения, дежурят десятки полицейских, в том числе с собаками.
Процедура парламентских выборов в Германии
Вчера, 00:42
За ограждения можно попасть только по приглашению на партийное мероприятие в честь окончания выборов, предъявив также удостоверение личности.
Уже за два часа до начала мероприятия противники правых - активисты организации Zentrum für Politische Schönheit - разместили у ограждений автобус с громкой музыкой, установкой с театральным дымом и рекламой своего сайта. На своем портале активисты размещают материалы с призывами поддержать возможный запрет АдГ.
На входе в штаб партии усилены меры предосторожности: у журналистов проверяют личные вещи, запрещено проносить любые жидкости, включая обычную воду, и еду. Представителей прессы просят выложить свой перекус и бутылки с водой у входа в специальный ящик. После очередной проверки приглашения журналистам надевают на запястье браслет с надписью "пресса". В самом штабе собрались уже десятки представителей СМИ с камерами из Германии и других стран.
Досрочные парламентские выборы проходят в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени. По опросам, социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца идут третьими, уступая оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).