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В Берлине у штаба АдГ установили автобус с дымовой установкой - РИА Новости, 23.02.2025
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18:48 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/berlin-2001150823.html
В Берлине у штаба АдГ установили автобус с дымовой установкой
В Берлине у штаба АдГ установили автобус с дымовой установкой - РИА Новости, 23.02.2025
В Берлине у штаба АдГ установили автобус с дымовой установкой
Активисты в Берлине, выступающие против правой "Альтернативы для Германии" (АдГ), установили автобус с громкой музыкой и дымовой установкой близ штаба АдГ, где... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T18:48:00+03:00
2025-02-23T18:48:00+03:00
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Активисты в Берлине, выступающие против правой "Альтернативы для Германии" (АдГ), установили автобус с громкой музыкой и дымовой установкой близ штаба АдГ, где в воскресенье вечером пройдет мероприятие партии по случаю окончания выборов, передает корреспондент РИА Новости. В день внеочередных выборов в бундестаг у штаба правой партии "Альтернатива для Германии" в Берлине на несколько кварталов вокруг установлены ограждения, дежурят десятки полицейских, в том числе с собаками. За ограждения можно попасть только по приглашению на партийное мероприятие в честь окончания выборов, предъявив также удостоверение личности. Уже за два часа до начала мероприятия противники правых - активисты организации Zentrum für Politische Schönheit - разместили у ограждений автобус с громкой музыкой, установкой с театральным дымом и рекламой своего сайта. На своем портале активисты размещают материалы с призывами поддержать возможный запрет АдГ. На входе в штаб партии усилены меры предосторожности: у журналистов проверяют личные вещи, запрещено проносить любые жидкости, включая обычную воду, и еду. Представителей прессы просят выложить свой перекус и бутылки с водой у входа в специальный ящик. После очередной проверки приглашения журналистам надевают на запястье браслет с надписью "пресса". В самом штабе собрались уже десятки представителей СМИ с камерами из Германии и других стран. Досрочные парламентские выборы проходят в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени. По опросам, социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца идут третьими, уступая оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
https://ria.ru/20250223/germaniya-2000977542.html
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в мире, германия, берлин (город), олаф шольц, хдс/хсс
В мире, Германия, Берлин (город), Олаф Шольц, ХДС/ХСС
В Берлине у штаба АдГ установили автобус с дымовой установкой

В Берлине у штаба АдГ установили автобус с громкой музыкой и дымовой установкой

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Активисты в Берлине, выступающие против правой "Альтернативы для Германии" (АдГ), установили автобус с громкой музыкой и дымовой установкой близ штаба АдГ, где в воскресенье вечером пройдет мероприятие партии по случаю окончания выборов, передает корреспондент РИА Новости.
В день внеочередных выборов в бундестаг у штаба правой партии "Альтернатива для Германии" в Берлине на несколько кварталов вокруг установлены ограждения, дежурят десятки полицейских, в том числе с собаками.
Женщина бросает конверт с бюллетенем в урну во время досрочного голосования на выборах в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Процедура парламентских выборов в Германии
Вчера, 00:42
За ограждения можно попасть только по приглашению на партийное мероприятие в честь окончания выборов, предъявив также удостоверение личности.
Уже за два часа до начала мероприятия противники правых - активисты организации Zentrum für Politische Schönheit - разместили у ограждений автобус с громкой музыкой, установкой с театральным дымом и рекламой своего сайта. На своем портале активисты размещают материалы с призывами поддержать возможный запрет АдГ.
На входе в штаб партии усилены меры предосторожности: у журналистов проверяют личные вещи, запрещено проносить любые жидкости, включая обычную воду, и еду. Представителей прессы просят выложить свой перекус и бутылки с водой у входа в специальный ящик. После очередной проверки приглашения журналистам надевают на запястье браслет с надписью "пресса". В самом штабе собрались уже десятки представителей СМИ с камерами из Германии и других стран.
Досрочные парламентские выборы проходят в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени. По опросам, социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца идут третьими, уступая оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
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