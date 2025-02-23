На российской военной базе в Гюмри прошел День открытых дверей
День открытых дверей прошел на российской военной базе в армянском Гюмри
© Sputnik / Асатур Есаянц102-я российская военная база в Гюмри, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
102-я российская военная база в Гюмри, Армения . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 фев – РИА Новости. День открытых дверей прошел в воскресенье на территории российской военной базы в армянском Гюмри, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Армении.
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"На территории военного городка 102-й российской военной базы прошли масштабные торжества. Гости мероприятия смогли познакомиться с современной военной техникой, оценить мастерство бойцов спецназа, а также отведать блюда полевой кухни", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на плацу городка развернулась выставка образцов вооружения и техники. Командир базы полковник Александр Безбородов лично провел экскурсию для гостей, подробно рассказав о тактико-технических характеристиках каждой единицы.
Среди гостей были жители Гюмри, а также генконсул России в Гюмри Игорь Титов, иранский военный атташе полковник Мохамад Наджафи и руководитель филиала Россотрудничества в Гюмри Антон Берянев
"Я здесь по приглашению своих друзей. Мы посмотрели военную технику. Впечатлен", - приводятся в сообщении слова Наджафи.
Руководитель филиала Россотрудничества в Гюмри напомнил, что 23 февраля в России отмечается День защитника Отечества.
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"День защитника Отечества – праздник мужества, чести и преданности Родине. Сегодня мы чествуем тех, кто стоит на страже мира, и благодарим ветеранов за их подвиг. Символично, что в этот день мы собираемся на 102-й российской военной базе. Думаю, это особое место с культурной и исторической точки зрения", - сказал Берянев, которого цитирует пресс-служба.
По его словам, представленная программа — отражение уклада жизни российской армии.
"А в следующее воскресенье здесь мы вместе будем праздновать Масленицу. Подобные встречи помогают русским и армянам лучше и глубже понимать друг друга, укреплять этот диалог, делать наши народы еще ближе", - отметил Берянев.
В пресс-службе добавили, что самой зрелищной частью программы было выступление бойцов разведывательных подразделений, которые продемонстрировали навыки рукопашного боя.
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