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На российской военной базе в Гюмри прошел День открытых дверей - РИА Новости, 23.02.2025
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19:04 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/baza-2001152907.html
На российской военной базе в Гюмри прошел День открытых дверей
На российской военной базе в Гюмри прошел День открытых дверей - РИА Новости, 23.02.2025
На российской военной базе в Гюмри прошел День открытых дверей
День открытых дверей прошел в воскресенье на территории российской военной базы в армянском Гюмри, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T19:04:00+03:00
2025-02-23T19:04:00+03:00
гюмри
россия
армения
александр безбородов
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
день защитника отечества
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ЕРЕВАН, 23 фев – РИА Новости. День открытых дверей прошел в воскресенье на территории российской военной базы в армянском Гюмри, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Армении. "На территории военного городка 102-й российской военной базы прошли масштабные торжества. Гости мероприятия смогли познакомиться с современной военной техникой, оценить мастерство бойцов спецназа, а также отведать блюда полевой кухни", - говорится в сообщении. Отмечается, что на плацу городка развернулась выставка образцов вооружения и техники. Командир базы полковник Александр Безбородов лично провел экскурсию для гостей, подробно рассказав о тактико-технических характеристиках каждой единицы. Среди гостей были жители Гюмри, а также генконсул России в Гюмри Игорь Титов, иранский военный атташе полковник Мохамад Наджафи и руководитель филиала Россотрудничества в Гюмри Антон Берянев "Я здесь по приглашению своих друзей. Мы посмотрели военную технику. Впечатлен", - приводятся в сообщении слова Наджафи. Руководитель филиала Россотрудничества в Гюмри напомнил, что 23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. "День защитника Отечества – праздник мужества, чести и преданности Родине. Сегодня мы чествуем тех, кто стоит на страже мира, и благодарим ветеранов за их подвиг. Символично, что в этот день мы собираемся на 102-й российской военной базе. Думаю, это особое место с культурной и исторической точки зрения", - сказал Берянев, которого цитирует пресс-служба. По его словам, представленная программа — отражение уклада жизни российской армии. "А в следующее воскресенье здесь мы вместе будем праздновать Масленицу. Подобные встречи помогают русским и армянам лучше и глубже понимать друг друга, укреплять этот диалог, делать наши народы еще ближе", - отметил Берянев. В пресс-службе добавили, что самой зрелищной частью программы было выступление бойцов разведывательных подразделений, которые продемонстрировали навыки рукопашного боя.
https://ria.ru/20250223/bagramjan-2001145159.html
https://ria.ru/20250126/armeniya-1995581495.html
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гюмри, россия, армения, александр безбородов, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), день защитника отечества
Гюмри, Россия, Армения, Александр Безбородов, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), День защитника Отечества
На российской военной базе в Гюмри прошел День открытых дверей

День открытых дверей прошел на российской военной базе в армянском Гюмри

© Sputnik / Асатур Есаянц102-я российская военная база в Гюмри, Армения
102-я российская военная база в Гюмри, Армения - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
102-я российская военная база в Гюмри, Армения . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 фев – РИА Новости. День открытых дверей прошел в воскресенье на территории российской военной базы в армянском Гюмри, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Армении.
«
"На территории военного городка 102-й российской военной базы прошли масштабные торжества. Гости мероприятия смогли познакомиться с современной военной техникой, оценить мастерство бойцов спецназа, а также отведать блюда полевой кухни", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на плацу городка развернулась выставка образцов вооружения и техники. Командир базы полковник Александр Безбородов лично провел экскурсию для гостей, подробно рассказав о тактико-технических характеристиках каждой единицы.
Среди гостей были жители Гюмри, а также генконсул России в Гюмри Игорь Титов, иранский военный атташе полковник Мохамад Наджафи и руководитель филиала Россотрудничества в Гюмри Антон Берянев
"Я здесь по приглашению своих друзей. Мы посмотрели военную технику. Впечатлен", - приводятся в сообщении слова Наджафи.
Руководитель филиала Россотрудничества в Гюмри напомнил, что 23 февраля в России отмечается День защитника Отечества.
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"День защитника Отечества – праздник мужества, чести и преданности Родине. Сегодня мы чествуем тех, кто стоит на страже мира, и благодарим ветеранов за их подвиг. Символично, что в этот день мы собираемся на 102-й российской военной базе. Думаю, это особое место с культурной и исторической точки зрения", - сказал Берянев, которого цитирует пресс-служба.
По его словам, представленная программа — отражение уклада жизни российской армии.
"А в следующее воскресенье здесь мы вместе будем праздновать Масленицу. Подобные встречи помогают русским и армянам лучше и глубже понимать друг друга, укреплять этот диалог, делать наши народы еще ближе", - отметил Берянев.
В пресс-службе добавили, что самой зрелищной частью программы было выступление бойцов разведывательных подразделений, которые продемонстрировали навыки рукопашного боя.
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