https://ria.ru/20250223/balakovo-2001151089.html

В Саратовской области возбудили дело после взрыва в многоэтажке

В Саратовской области возбудили дело после взрыва в многоэтажке - РИА Новости, 23.02.2025

В Саратовской области возбудили дело после взрыва в многоэтажке

Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия в многоквартирном доме в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, где пострадал один РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T18:51:00+03:00

2025-02-23T18:51:00+03:00

2025-02-23T18:57:00+03:00

происшествия

балаково

саратовская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg

САРАТОВ, 23 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия в многоквартирном доме в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, где пострадал один человек, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Ранее местное издание "Суть инфо" сообщило, что в Балаково в воскресенье в пятиэтажном доме произошел взрыв, в результате которого пострадала женщина. Пресс-служба губернатора сообщила, что в результате происшествия в многоквартирном доме в Балаково есть один пострадавший, на месте происшествия работают правоохранительные органы "Следователями СУСК России по Саратовской области по факту инцидента, произошедшего в городе Балаково Саратовской области, возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в Telegram-канале следственного управления.На видео, опубликованном ведомством, запечатлен вход в подъезд, внутренняя дверь которого едва держится на петлях и стоит без стекол, вокруг видны следы разбитого бетона. Вход в подъезд перегорожен сигнальной лентой.

https://ria.ru/20250203/vzryv-1997000177.html

https://ria.ru/20250220/pozhar-2000545770.html

балаково

саратовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, балаково, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)