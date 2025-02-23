https://ria.ru/20250223/balakovo-2001151089.html
В Саратовской области возбудили дело после взрыва в многоэтажке
В Саратовской области возбудили дело после взрыва в многоэтажке - РИА Новости, 23.02.2025
В Саратовской области возбудили дело после взрыва в многоэтажке
Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия в многоквартирном доме в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, где пострадал один РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T18:51:00+03:00
2025-02-23T18:51:00+03:00
2025-02-23T18:57:00+03:00
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САРАТОВ, 23 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия в многоквартирном доме в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, где пострадал один человек, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Ранее местное издание "Суть инфо" сообщило, что в Балаково в воскресенье в пятиэтажном доме произошел взрыв, в результате которого пострадала женщина. Пресс-служба губернатора сообщила, что в результате происшествия в многоквартирном доме в Балаково есть один пострадавший, на месте происшествия работают правоохранительные органы "Следователями СУСК России по Саратовской области по факту инцидента, произошедшего в городе Балаково Саратовской области, возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в Telegram-канале следственного управления.На видео, опубликованном ведомством, запечатлен вход в подъезд, внутренняя дверь которого едва держится на петлях и стоит без стекол, вокруг видны следы разбитого бетона. Вход в подъезд перегорожен сигнальной лентой.
https://ria.ru/20250203/vzryv-1997000177.html
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происшествия, балаково, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балаково, Саратовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области возбудили дело после взрыва в многоэтажке
СК возбудил дело после взрыва в доме в Балаково, где пострадал человек