https://ria.ru/20250223/askerov-2001079300.html
Счета экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова* заблокировали
Счета экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова* заблокировали - РИА Новости, 23.02.2025
Счета экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова* заблокировали
Счета экс-игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* арестовали из-за непогашенной задолженности, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T07:24:00+03:00
2025-02-23T07:24:00+03:00
2025-02-23T07:37:00+03:00
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игра-тв
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Счета экс-игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* арестовали из-за непогашенной задолженности, сообщил источник РИА Новости.Ранее агентство выяснило, что Аскерова* трижды оштрафовали в общей сложности на 130 тысяч рублей за отсутствие иноагентской плашки и за непредоставление отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. "На счета Аскерова* наложен арест в связи с неуплатой образовавшейся задолженности", — сказал собеседник агентства.Вместе с тем против Аскерова* расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма. СК установил, что он опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Аскеров* заочно арестован и находится в розыске.Аскеров* не участвует в игре "Что? Где? Когда?" и давно покинул Россию, сообщала РИА Новости руководитель пресс-службы производителя программы телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова.* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России
https://ria.ru/20250221/minjust-2000859997.html
https://realty.ria.ru/20250205/trepova-1997494173.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), игра-тв, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Игра-ТВ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Счета экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова* заблокировали
Счета экс-игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова арестовали из-за долга