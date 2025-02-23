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Счета экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова* заблокировали - РИА Новости, 23.02.2025
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07:24 23.02.2025 (обновлено: 07:37 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/askerov-2001079300.html
Счета экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова* заблокировали
Счета экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова* заблокировали - РИА Новости, 23.02.2025
Счета экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова* заблокировали
Счета экс-игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* арестовали из-за непогашенной задолженности, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T07:24:00+03:00
2025-02-23T07:37:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
игра-тв
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Счета экс-игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* арестовали из-за непогашенной задолженности, сообщил источник РИА Новости.Ранее агентство выяснило, что Аскерова* трижды оштрафовали в общей сложности на 130 тысяч рублей за отсутствие иноагентской плашки и за непредоставление отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. "На счета Аскерова* наложен арест в связи с неуплатой образовавшейся задолженности", — сказал собеседник агентства.Вместе с тем против Аскерова* расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма. СК установил, что он опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Аскеров* заочно арестован и находится в розыске.Аскеров* не участвует в игре "Что? Где? Когда?" и давно покинул Россию, сообщала РИА Новости руководитель пресс-службы производителя программы телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова.* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России
https://ria.ru/20250221/minjust-2000859997.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), игра-тв, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Игра-ТВ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Счета экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова* заблокировали

Счета экс-игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова арестовали из-за долга

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРовшан Аскеров
Ровшан Аскеров - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Счета экс-игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* арестовали из-за непогашенной задолженности, сообщил источник РИА Новости.
Ранее агентство выяснило, что Аскерова* трижды оштрафовали в общей сложности на 130 тысяч рублей за отсутствие иноагентской плашки и за непредоставление отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган.
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"На счета Аскерова* наложен арест в связи с неуплатой образовавшейся задолженности", — сказал собеседник агентства.
Вместе с тем против Аскерова* расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма. СК установил, что он опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Аскеров* заочно арестован и находится в розыске.
Аскеров* не участвует в игре "Что? Где? Когда?" и давно покинул Россию, сообщала РИА Новости руководитель пресс-службы производителя программы телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова.
* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России
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