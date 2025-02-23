https://ria.ru/20250223/askerov-2001076484.html

Иноагент Аскеров* задолжал в России 130 тысяч рублей

Иноагент Аскеров* задолжал в России 130 тысяч рублей - РИА Новости, 23.02.2025

Иноагент Аскеров* задолжал в России 130 тысяч рублей

Экс-игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров* задолжал в России 130 тысяч рублей, свидетельствуют судебные материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T05:28:00+03:00

2025-02-23T05:28:00+03:00

2025-02-23T07:28:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

игра-тв

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Экс-игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров* задолжал в России 130 тысяч рублей, свидетельствуют судебные материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости.Так, Аскеров* в общей сложности задолжал 130 тысяч рублей, против него возбудили три исполнительных производства, последнее из которых — в начале февраля. Экс-игрока шоу трижды оштрафовали в Савеловском районном суде:Вместе с тем против Аскерова* расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма по части. СК установил, что он опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Аскеров* заочно арестован и находится в розыске. Как сообщала РИА Новости руководитель пресс-службы производителя программы "Что? Где? Когда?" телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова, мужчина уже не участвует в этом шоу.* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России

https://realty.ria.ru/20250205/trepova-1997494173.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), игра-тв, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)