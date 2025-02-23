Иноагент Аскеров* задолжал в России 130 тысяч рублей
Экс-игрок "Что? Где? Когда?" Аскеров задолжал в России 130 тысяч рублей
Ровшан Аскеров*. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Экс-игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров* задолжал в России 130 тысяч рублей, свидетельствуют судебные материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, Аскеров* в общей сложности задолжал 130 тысяч рублей, против него возбудили три исполнительных производства, последнее из которых — в начале февраля.
Экс-игрока шоу трижды оштрафовали в Савеловском районном суде:
- в сентябре 2023 — на 40 тысяч рублей за отсутствие иноагентской плашки;
- в августе того же года — на 40 тысяч из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган;
- в январе прошлого года — новый иноагентский штраф на 50 тысяч рублей.
Вместе с тем против Аскерова* расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма по части. СК установил, что он опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Аскеров* заочно арестован и находится в розыске.
Как сообщала РИА Новости руководитель пресс-службы производителя программы "Что? Где? Когда?" телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова, мужчина уже не участвует в этом шоу.
* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России