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Иноагент Аскеров* задолжал в России 130 тысяч рублей - РИА Новости, 23.02.2025
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05:28 23.02.2025 (обновлено: 07:28 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/askerov-2001076484.html
Иноагент Аскеров* задолжал в России 130 тысяч рублей
Иноагент Аскеров* задолжал в России 130 тысяч рублей - РИА Новости, 23.02.2025
Иноагент Аскеров* задолжал в России 130 тысяч рублей
Экс-игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров* задолжал в России 130 тысяч рублей, свидетельствуют судебные материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T05:28:00+03:00
2025-02-23T07:28:00+03:00
происшествия
россия
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игра-тв
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Экс-игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров* задолжал в России 130 тысяч рублей, свидетельствуют судебные материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости.Так, Аскеров* в общей сложности задолжал 130 тысяч рублей, против него возбудили три исполнительных производства, последнее из которых — в начале февраля. Экс-игрока шоу трижды оштрафовали в Савеловском районном суде:Вместе с тем против Аскерова* расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма по части. СК установил, что он опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Аскеров* заочно арестован и находится в розыске. Как сообщала РИА Новости руководитель пресс-службы производителя программы "Что? Где? Когда?" телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова, мужчина уже не участвует в этом шоу.* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), игра-тв, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Игра-ТВ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Иноагент Аскеров* задолжал в России 130 тысяч рублей

Экс-игрок "Что? Где? Когда?" Аскеров задолжал в России 130 тысяч рублей

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРовшан Аскеров*
Ровшан Аскеров* - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Ровшан Аскеров*. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Экс-игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров* задолжал в России 130 тысяч рублей, свидетельствуют судебные материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, Аскеров* в общей сложности задолжал 130 тысяч рублей, против него возбудили три исполнительных производства, последнее из которых — в начале февраля.
Экс-игрока шоу трижды оштрафовали в Савеловском районном суде:
  • в сентябре 2023 — на 40 тысяч рублей за отсутствие иноагентской плашки;
  • в августе того же года — на 40 тысяч из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган;
  • в январе прошлого года — новый иноагентский штраф на 50 тысяч рублей.
Вместе с тем против Аскерова* расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма по части. СК установил, что он опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Аскеров* заочно арестован и находится в розыске.
Как сообщала РИА Новости руководитель пресс-службы производителя программы "Что? Где? Когда?" телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова, мужчина уже не участвует в этом шоу.
* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России
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