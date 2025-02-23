Рейтинг@Mail.ru
Эстония настаивает на передаче российских активов Украине, пишет Reuters - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/aktivy-2001147212.html
Эстония настаивает на передаче российских активов Украине, пишет Reuters
Эстония настаивает на передаче российских активов Украине, пишет Reuters - РИА Новости, 23.02.2025
Эстония настаивает на передаче российских активов Украине, пишет Reuters
Эстония пытается убедить страны ЕС передать Украине средства от замороженных активов РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу МИД. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T18:00:00+03:00
2025-02-23T18:00:00+03:00
в мире
россия
эстония
украина
сергей лавров
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:765:2049:1917_1920x0_80_0_0_130602984c6e116a8ab9342765db92ee.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости/Прайм. Эстония пытается убедить страны ЕС передать Украине средства от замороженных активов РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу МИД. "Эстония начала новую кампанию, чтобы заставить других членов ЕС согласиться на изъятие замороженных российских активов и использовать их для помощи Украине", - пишет агентство. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна в интервью агентству заявил, что решение использовать прибыль от активов РФ было "шагом в правильном направлении", и сейчас "настало время сделать следующий шаг". Агентство отмечает, что Эстония направила дискуссионный документ по этому вопросу партнерам по ЕС и поднимет этот вопрос на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250204/aktivy-1997311709.html
россия
эстония
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:573:2049:2109_1920x0_80_0_0_ee59fc5a362f774effc636f3b922e6c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, эстония, украина, сергей лавров, евросоюз
В мире, Россия, Эстония, Украина, Сергей Лавров, Евросоюз
Эстония настаивает на передаче российских активов Украине, пишет Reuters

Reuters: Эстония пытается убедить ЕС передать Украине средства от активов России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости/Прайм. Эстония пытается убедить страны ЕС передать Украине средства от замороженных активов РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу МИД.
«
"Эстония начала новую кампанию, чтобы заставить других членов ЕС согласиться на изъятие замороженных российских активов и использовать их для помощи Украине", - пишет агентство.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна в интервью агентству заявил, что решение использовать прибыль от активов РФ было "шагом в правильном направлении", и сейчас "настало время сделать следующий шаг".
Агентство отмечает, что Эстония направила дискуссионный документ по этому вопросу партнерам по ЕС и поднимет этот вопрос на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Глава ЕК призвала креативно использовать замороженные российские активы
4 февраля, 14:15
 
В миреРоссияЭстонияУкраинаСергей ЛавровЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала