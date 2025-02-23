https://ria.ru/20250223/aktivy-2001147212.html

Эстония настаивает на передаче российских активов Украине, пишет Reuters

Эстония настаивает на передаче российских активов Украине, пишет Reuters - РИА Новости, 23.02.2025

Эстония настаивает на передаче российских активов Украине, пишет Reuters

Эстония пытается убедить страны ЕС передать Украине средства от замороженных активов РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу МИД. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T18:00:00+03:00

2025-02-23T18:00:00+03:00

2025-02-23T18:00:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости/Прайм. Эстония пытается убедить страны ЕС передать Украине средства от замороженных активов РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу МИД. "Эстония начала новую кампанию, чтобы заставить других членов ЕС согласиться на изъятие замороженных российских активов и использовать их для помощи Украине", - пишет агентство. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна в интервью агентству заявил, что решение использовать прибыль от активов РФ было "шагом в правильном направлении", и сейчас "настало время сделать следующий шаг". Агентство отмечает, что Эстония направила дискуссионный документ по этому вопросу партнерам по ЕС и поднимет этот вопрос на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, эстония, украина, сергей лавров, евросоюз