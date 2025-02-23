Рейтинг@Mail.ru
В Афганистане талибы задержали пожилую пару из Британии, пишет Times - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 23.02.2025 (обновлено: 18:47 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/afganistan-2001150646.html
В Афганистане талибы задержали пожилую пару из Британии, пишет Times
В Афганистане талибы задержали пожилую пару из Британии, пишет Times - РИА Новости, 23.02.2025
В Афганистане талибы задержали пожилую пару из Британии, пишет Times
Талибы (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) задержали пожилую пару из Великобритании, которая 18 лет организовывала РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T18:46:00+03:00
2025-02-23T18:47:00+03:00
в мире
великобритания
афганистан
кабул (город)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814513440_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_cbf7a01434f38f94dae5f81db02b7a99.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) задержали пожилую пару из Великобритании, которая 18 лет организовывала образовательные проекты в Афганистане, предположительно, за обучение матерей детскому воспитанию, пишет газета Times со ссылкой на детей супругов. Издание сообщает, что Питер и Барби Рейнольдс, задержанные в начале февраля, проводили образовательные проекты в пяти школах Кабула и организовали программы по развитию коммуникации у детей, при этом в провинции Бамиан их проект по обучению матерей и детей был одобрен местными властями, несмотря на запрет талибов на работу и образование для женщин. "Пара британцев старше 70 лет была задержана "Талибаном", по-видимому, за обучение навыкам воспитания детей для матерей старше 30 лет", - говорится в материале издания. Как отмечает Times, Барби Рейнольдс даже стала ранее первой женщиной, получившей от "Талибана" благодарственную грамоту, однако это не уберегло ее от задержания. Газета сообщает, что родственники супружеской пары поддерживают связь с МИД талибов, но помощь им осложняется тем, что Великобритания не признает правительство талибов и не имеет посольства в Кабуле. С падением в 2021 году республиканского правительства и приходом к власти в Афганистане движения "Талибан" власти Исламского эмирата Афганистан - ИЭА (самоназвание государства при нынешнем режиме) последовательно проводили регрессивные реформы в сфере образования, ограничивая доступ женщин и девочек к получению знаний. В настоящее время девочкам разрешено учиться в школах лишь до шестого класса включительно, а двери старших классов школ, лицеев, техникумов, университетов, причем как государственных, так и частных, закрыты для представительниц "слабого пола".
https://ria.ru/20250125/rossija-1995474546.html
https://ria.ru/20250127/taliby-1995783244.html
великобритания
афганистан
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814513440_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6324934fca372c81f4ccaff23bd2221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, афганистан, кабул (город), оон
В мире, Великобритания, Афганистан, Кабул (город), ООН
В Афганистане талибы задержали пожилую пару из Британии, пишет Times

Times: в Афганистане талибы задержали пару из Британии за преподавание женщинам

© AP Photo / Petros GiannakourisБоец Талибана
Боец Талибана - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Petros Giannakouris
Боец Талибана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) задержали пожилую пару из Великобритании, которая 18 лет организовывала образовательные проекты в Афганистане, предположительно, за обучение матерей детскому воспитанию, пишет газета Times со ссылкой на детей супругов.
Издание сообщает, что Питер и Барби Рейнольдс, задержанные в начале февраля, проводили образовательные проекты в пяти школах Кабула и организовали программы по развитию коммуникации у детей, при этом в провинции Бамиан их проект по обучению матерей и детей был одобрен местными властями, несмотря на запрет талибов на работу и образование для женщин.
Боевики движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Талибы запретили 500 афганским студентам ехать на учебу в Россию
25 января, 16:57
"Пара британцев старше 70 лет была задержана "Талибаном", по-видимому, за обучение навыкам воспитания детей для матерей старше 30 лет", - говорится в материале издания.
Как отмечает Times, Барби Рейнольдс даже стала ранее первой женщиной, получившей от "Талибана" благодарственную грамоту, однако это не уберегло ее от задержания. Газета сообщает, что родственники супружеской пары поддерживают связь с МИД талибов, но помощь им осложняется тем, что Великобритания не признает правительство талибов и не имеет посольства в Кабуле.
С падением в 2021 году республиканского правительства и приходом к власти в Афганистане движения "Талибан" власти Исламского эмирата Афганистан - ИЭА (самоназвание государства при нынешнем режиме) последовательно проводили регрессивные реформы в сфере образования, ограничивая доступ женщин и девочек к получению знаний. В настоящее время девочкам разрешено учиться в школах лишь до шестого класса включительно, а двери старших классов школ, лицеев, техникумов, университетов, причем как государственных, так и частных, закрыты для представительниц "слабого пола".
Мусульманки - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Талибы опровергли сообщения о разрешении девушкам учиться в Пакистане
27 января, 19:20
 
В миреВеликобританияАфганистанКабул (город)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала