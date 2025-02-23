https://ria.ru/20250223/afganistan-2001150646.html

В Афганистане талибы задержали пожилую пару из Британии, пишет Times

В Афганистане талибы задержали пожилую пару из Британии, пишет Times - РИА Новости, 23.02.2025

В Афганистане талибы задержали пожилую пару из Британии, пишет Times

Талибы (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) задержали пожилую пару из Великобритании, которая 18 лет организовывала РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T18:46:00+03:00

2025-02-23T18:46:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) задержали пожилую пару из Великобритании, которая 18 лет организовывала образовательные проекты в Афганистане, предположительно, за обучение матерей детскому воспитанию, пишет газета Times со ссылкой на детей супругов. Издание сообщает, что Питер и Барби Рейнольдс, задержанные в начале февраля, проводили образовательные проекты в пяти школах Кабула и организовали программы по развитию коммуникации у детей, при этом в провинции Бамиан их проект по обучению матерей и детей был одобрен местными властями, несмотря на запрет талибов на работу и образование для женщин. "Пара британцев старше 70 лет была задержана "Талибаном", по-видимому, за обучение навыкам воспитания детей для матерей старше 30 лет", - говорится в материале издания. Как отмечает Times, Барби Рейнольдс даже стала ранее первой женщиной, получившей от "Талибана" благодарственную грамоту, однако это не уберегло ее от задержания. Газета сообщает, что родственники супружеской пары поддерживают связь с МИД талибов, но помощь им осложняется тем, что Великобритания не признает правительство талибов и не имеет посольства в Кабуле. С падением в 2021 году республиканского правительства и приходом к власти в Афганистане движения "Талибан" власти Исламского эмирата Афганистан - ИЭА (самоназвание государства при нынешнем режиме) последовательно проводили регрессивные реформы в сфере образования, ограничивая доступ женщин и девочек к получению знаний. В настоящее время девочкам разрешено учиться в школах лишь до шестого класса включительно, а двери старших классов школ, лицеев, техникумов, университетов, причем как государственных, так и частных, закрыты для представительниц "слабого пола".

https://ria.ru/20250125/rossija-1995474546.html

https://ria.ru/20250127/taliby-1995783244.html

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