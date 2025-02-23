Юрист объяснил, чьи вклады проще всего украсть
Юрист Козинец: вклады пожилых в банках наиболее уязвимы для мошенников
© Pixabay / FoundryСмартфон
© Pixabay / Foundry
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Мошенники прибегают ко все более хитрым схемам, чтобы украсть деньги с банковских счетов граждан, к категории особого риска относятся пожилые люди, рассказал агентству "Прайм" доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Никита Козинец.
Он напомнил, что нередко для этого используют вирусы с функцией удаленного доступа, с помощью которых перехватывают данные пользователей. По данным Банка России, за последние полгода эти технологии обеспечили около 40-50% всех хищений денежных средств. Аферисты при этом могут не только похитить деньги со счета, но и досрочно расторгнуть договор банковского вклада от имени клиента, лишив его накоплений и процентов.
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"Наиболее уязвимыми категориями граждан являются пожилые люди, которые не всегда могут своевременно распознать мошеннические схемы, а также пользователи, недостаточно внимательно относящиеся к безопасности своих устройств", — указал юрист.
Он призвал не передавать личные данные третьим лицам, использовать надежные пароли, а также остерегаться установки приложений из непроверенных источников.
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