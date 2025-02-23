https://ria.ru/20250223/aferisty-2001060379.html

Юрист объяснил, чьи вклады проще всего украсть

Юрист объяснил, чьи вклады проще всего украсть - РИА Новости, 23.02.2025

Юрист объяснил, чьи вклады проще всего украсть

Мошенники прибегают ко все более хитрым схемам, чтобы украсть деньги с банковских счетов граждан, к категории особого риска относятся пожилые люди, рассказал... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T02:12:00+03:00

2025-02-23T02:12:00+03:00

2025-02-23T02:12:00+03:00

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банки

деньги

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Мошенники прибегают ко все более хитрым схемам, чтобы украсть деньги с банковских счетов граждан, к категории особого риска относятся пожилые люди, рассказал агентству "Прайм" доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Никита Козинец.Он напомнил, что нередко для этого используют вирусы с функцией удаленного доступа, с помощью которых перехватывают данные пользователей. По данным Банка России, за последние полгода эти технологии обеспечили около 40-50% всех хищений денежных средств. Аферисты при этом могут не только похитить деньги со счета, но и досрочно расторгнуть договор банковского вклада от имени клиента, лишив его накоплений и процентов."Наиболее уязвимыми категориями граждан являются пожилые люди, которые не всегда могут своевременно распознать мошеннические схемы, а также пользователи, недостаточно внимательно относящиеся к безопасности своих устройств", — указал юрист.Он призвал не передавать личные данные третьим лицам, использовать надежные пароли, а также остерегаться установки приложений из непроверенных источников.

https://ria.ru/20250210/moshenniki-1998319335.html

https://ria.ru/20240818/moshenniki-1966828777.html

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общество, мгпу, мошенничество, вклады, банки, деньги