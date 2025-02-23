https://ria.ru/20250223/adg-2001172173.html

АдГ опережает другие партии на востоке Германии

АдГ опережает другие партии на востоке Германии - РИА Новости, 23.02.2025

АдГ опережает другие партии на востоке Германии

Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) опережает другие партии в восточных землях ФРГ, набирая более 25% голосов, сообщил телеканал ARD со ссылкой на... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T22:12:00+03:00

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альтернатива для германии (партия)

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) опережает другие партии в восточных землях ФРГ, набирая более 25% голосов, сообщил телеканал ARD со ссылкой на данные опроса на выходе с избирательных участков. На востоке Германии АдГ с более чем 25% находится на первом месте по популярности, согласно предварительным результатам по версии ARD. Она обгоняет не только Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), но и блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, в целом по стране блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,7%, второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 19,8%, СДПГ занимает третье место с 16,4%. Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).

https://ria.ru/20250223/germaniya-2001168622.html

https://ria.ru/20250223/adg-2001166019.html

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в мире, германия, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия)