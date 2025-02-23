https://ria.ru/20250223/adg-2001096499.html

АдГ рассчитывает на улучшение своего результата на выборах

АдГ рассчитывает на улучшение своего результата на выборах - РИА Новости, 23.02.2025

АдГ рассчитывает на улучшение своего результата на выборах

Правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) рассчитывает на улучшение своего результата на выборах в бундестаг вдвое, до 20%, рассказал РИА Новости депутат и... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T10:38:00+03:00

2025-02-23T10:38:00+03:00

2025-02-23T10:38:00+03:00

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ЭРФУРТ (Германия), 23 фев - РИА Новости. Правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) рассчитывает на улучшение своего результата на выборах в бундестаг вдвое, до 20%, рассказал РИА Новости депутат и координатор работы фракции АдГ в ландтаге (земельном парламенте) Тюрингии Торбен Брага. "Мы, конечно, были бы очень рады, если бы мы улучшили наш результат к выборам в Бундестаг. Это означало бы, что большинство наших избирателей остались с нами, а также что, возможно, мы смогли привлечь новых избирателей. И мы, конечно, были бы рады, если бы мы набрали более 20 процентов по всей стране, то есть почти удвоили наши голоса по сравнению с последними выборами в Бундестаг", - пояснил собеседник агентства. Что касается непосредственно Тюрингии, то, по словам депутата, партия хотела бы выиграть в как можно большем количестве избирательных округов в этой федеральной земле. "Это, конечно, сложно, и маловероятно, что мы выиграем на всех восьми. Но если мы выиграем на шести или семи округах, это также будет для нас большим достижением", - уточнил он. При этом, по его словам, его партии было бы непросто найти коалиционного партнера из-за несовпадений в программах, и наибольшее количество совпадений было бы с Союзом ХДС/ХСС. "АдГ всегда достаточно ясно заявляла, что она выступает за другой стиль политики, а именно за то, чтобы меньше обращать внимание на то, кто именно делает определённые политические предложения, было гораздо важнее, каковы эти предложения. И если они близки нашей программе и служат для улучшения ситуации в Германии и продвижения интересов немецкого народа, то мы готовы поддерживать такие предложения. Из этого вытекает, с одной стороны, открытость АдГ для сотрудничества… Мы ориентированы на суть и решения", - уточнил Брага. С другой стороны, по его словам, программы большинства партий, с которыми АдГ конкурирует и которые имеют возможность попасть в состав следующего Бундестага, в ключевых моментах сильно отличаются от программы правой партии. По его словам, АдГ выделяет два ключевых пункта, обязательных для участия в коалиции: расширение возможностей прямой демократии (включая проведение народных опросов и референдумов на федеральном уровне) и изменение отношения к Европейскому Союзу. Собеседник агентства отметил, что его партия готова была бы сотрудничать только при условии, что эти принципы будут в достаточной мере учтены. Но, вместе с тем, такие партии как ХДС и ХСС скептически относятся к прямой демократии, а Зелёные, СДПГ и Левые отвергают миграционную политику правых. В итоге, по его словам, наибольшее совпадение в программах наблюдается с партиями правого и консервативного спектра, в частности с Союзом, "несмотря на его сдвиг в сторону центристского и лево-либерального курса", заключил депутат.

https://ria.ru/20250222/tramp-2000938175.html

https://ria.ru/20250221/rejting-2000721409.html

https://ria.ru/20250221/germaniya-2000673138.html

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в мире, тюрингия, германия, хдс/хсс, бундестаг германии