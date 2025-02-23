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Средства на ангиограф для Абхазии уже выделили, заявил Мурашко - РИА Новости, 23.02.2025
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16:31 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/abzakhiya-2001139100.html
Средства на ангиограф для Абхазии уже выделили, заявил Мурашко
Средства на ангиограф для Абхазии уже выделили, заявил Мурашко - РИА Новости, 23.02.2025
Средства на ангиограф для Абхазии уже выделили, заявил Мурашко
Средства на ангиограф для Абхазии уже выделены, он позволит оказывать помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T16:31:00+03:00
2025-02-23T16:31:00+03:00
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СУХУМ, 23 фев - РИА Новости. Средства на ангиограф для Абхазии уже выделены, он позволит оказывать помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко по итогам посещения Республиканской больницы в Сухуме. Договорённость о поставке аппарата была достигнута ранее в ходе визита политика Бадры Гунба в Москву. Министр отметил, что сегодня данный вид помощи на территории Абхазии не оказывается вообще. А он необходим в экстренных ситуациях: позволяет восстановить кровоснабжение миокарда малоинвазивным способом - через небольшой прокол для того, чтобы пациенту с инфарктом сохранить жизнь. Кроме того, ангиограф - это ещё и плановая помощь, в том числе при ишемической болезни сердца. Есть возможность восстановить просвет сосудов, что позволит пациенту жить без каких-либо ограничений. "Эта установка — это и диагностика, и лечение. Сейчас я хотел бы лично посмотреть, куда её монтировать и как она будет функционировать в последующем", - резюмировал Мурашко.
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общество, абхазия, сухум, москва, михаил мурашко, бадра гунба, здоровье - общество
Общество, Абхазия, Сухум, Москва, Михаил Мурашко, Бадра Гунба, Здоровье - Общество
Средства на ангиограф для Абхазии уже выделили, заявил Мурашко

Мурашко сообщил о выделении Россией средств на современный ангиограф для Абхазии

© Sputnik / Томас ТхайцукМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил телемедицинский центр в Республиканской больнице Абхазии
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил телемедицинский центр в Республиканской больнице Абхазии - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил телемедицинский центр в Республиканской больнице Абхазии
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СУХУМ, 23 фев - РИА Новости. Средства на ангиограф для Абхазии уже выделены, он позволит оказывать помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко по итогам посещения Республиканской больницы в Сухуме. Договорённость о поставке аппарата была достигнута ранее в ходе визита политика Бадры Гунба в Москву.
Министр отметил, что сегодня данный вид помощи на территории Абхазии не оказывается вообще. А он необходим в экстренных ситуациях: позволяет восстановить кровоснабжение миокарда малоинвазивным способом - через небольшой прокол для того, чтобы пациенту с инфарктом сохранить жизнь.
Кроме того, ангиограф - это ещё и плановая помощь, в том числе при ишемической болезни сердца. Есть возможность восстановить просвет сосудов, что позволит пациенту жить без каких-либо ограничений.
«
"Эта установка — это и диагностика, и лечение. Сейчас я хотел бы лично посмотреть, куда её монтировать и как она будет функционировать в последующем", - резюмировал Мурашко.
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