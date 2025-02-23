https://ria.ru/20250223/abzakhiya-2001139100.html

Средства на ангиограф для Абхазии уже выделили, заявил Мурашко

Средства на ангиограф для Абхазии уже выделили, заявил Мурашко - РИА Новости, 23.02.2025

Средства на ангиограф для Абхазии уже выделили, заявил Мурашко

Средства на ангиограф для Абхазии уже выделены, он позволит оказывать помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T16:31:00+03:00

2025-02-23T16:31:00+03:00

2025-02-23T16:31:00+03:00

общество

абхазия

сухум

москва

михаил мурашко

бадра гунба

здоровье - общество

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СУХУМ, 23 фев - РИА Новости. Средства на ангиограф для Абхазии уже выделены, он позволит оказывать помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко по итогам посещения Республиканской больницы в Сухуме. Договорённость о поставке аппарата была достигнута ранее в ходе визита политика Бадры Гунба в Москву. Министр отметил, что сегодня данный вид помощи на территории Абхазии не оказывается вообще. А он необходим в экстренных ситуациях: позволяет восстановить кровоснабжение миокарда малоинвазивным способом - через небольшой прокол для того, чтобы пациенту с инфарктом сохранить жизнь. Кроме того, ангиограф - это ещё и плановая помощь, в том числе при ишемической болезни сердца. Есть возможность восстановить просвет сосудов, что позволит пациенту жить без каких-либо ограничений. "Эта установка — это и диагностика, и лечение. Сейчас я хотел бы лично посмотреть, куда её монтировать и как она будет функционировать в последующем", - резюмировал Мурашко.

https://ria.ru/20241212/abhazija-1988853670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, абхазия, сухум, москва, михаил мурашко, бадра гунба, здоровье - общество