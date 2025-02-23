Средства на ангиограф для Абхазии уже выделили, заявил Мурашко
Мурашко сообщил о выделении Россией средств на современный ангиограф для Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил телемедицинский центр в Республиканской больнице Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил телемедицинский центр в Республиканской больнице Абхазии
Читать ria.ru в
СУХУМ, 23 фев - РИА Новости. Средства на ангиограф для Абхазии уже выделены, он позволит оказывать помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко по итогам посещения Республиканской больницы в Сухуме. Договорённость о поставке аппарата была достигнута ранее в ходе визита политика Бадры Гунба в Москву.
Министр отметил, что сегодня данный вид помощи на территории Абхазии не оказывается вообще. А он необходим в экстренных ситуациях: позволяет восстановить кровоснабжение миокарда малоинвазивным способом - через небольшой прокол для того, чтобы пациенту с инфарктом сохранить жизнь.
Кроме того, ангиограф - это ещё и плановая помощь, в том числе при ишемической болезни сердца. Есть возможность восстановить просвет сосудов, что позволит пациенту жить без каких-либо ограничений.
«
"Эта установка — это и диагностика, и лечение. Сейчас я хотел бы лично посмотреть, куда её монтировать и как она будет функционировать в последующем", - резюмировал Мурашко.
Абхазия погасила часть долга перед российскими клиниками
12 декабря 2024, 16:16