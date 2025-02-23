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В Абхазии построят новую детскую больницу - РИА Новости, 23.02.2025
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18:21 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/abhazija-2001148777.html
В Абхазии построят новую детскую больницу
В Абхазии построят новую детскую больницу - РИА Новости, 23.02.2025
В Абхазии построят новую детскую больницу
Новая детская больница позволит получать качественную медпомощь юным пациентам внутри Абхазии. Сейчас же их приходится вывозить на лечение за границу. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T18:21:00+03:00
2025-02-23T18:21:00+03:00
общество
здоровье - общество
абхазия
россия
бадра гунба
михаил мурашко
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СУХУМ, 23 фев - РИА Новости. Новая детская больница позволит получать качественную медпомощь юным пациентам внутри Абхазии. Сейчас же их приходится вывозить на лечение за границу. Об этом заявил абхазский политик Бадра Гунба, который сегодня совместно с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко посетил строительную площадку детской больницы. Как рассказал представитель управления капитального строительства, объект финансируется за счёт российской финансовой помощи. Стоимость - 650 млн рублей в ценах 2022 года. Больница будет площадью 7000 квадратных метров, 5 этажей. В ней будет отделение чистой хирургии, гнойной хирургии, два операционных блока, стоматология, приёмное отделение, диагностическое отделение и бытовые помещения. Строительные работы будут идти в две смены, набрана ещё одна бригада. Михаил Мурашко отметил, что у строителей есть всё необходимое: проект, необходимые средства выделены. Дело за ними, чтобы сроки соблюдались. Бадра Гунба рассказал, что новая детская больница очень важна для жителей Абхазии, так как работающее сегодня детское медучреждение находится в плачевном состоянии и практически не даёт возможности предоставлять медицинские услуги. "Поэтому зачастую наших детей вывозят за пределы страны на лечение. А этот объект даст возможность получать высокотехнологичные медицинские процедуры здесь, у нас. Рассчитываем на поддержку (российских коллег): помимо здания и оснащения, это ещё и методики лечения", - рассказал Гунба. Уже сегодня налажена работа по проведению телемедицинских консультаций с привлечением специалистов ведущих федеральных медицинских центров Минздрава России, в результате пациентам назначают наиболее эффективное и современное лечение.
https://ria.ru/20250223/medpomoschi-2001140796.html
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https://ria.ru/20250212/abhazija-1998835416.html
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общество, здоровье - общество, абхазия, россия, бадра гунба, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Абхазия, Россия, Бадра Гунба, Михаил Мурашко
В Абхазии построят новую детскую больницу

Гунба: новая детская больница в Абхазии позволит получать качественную медпомощь

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи в Сухуме
Автомобили скорой помощи в Сухуме - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобили скорой помощи в Сухуме. Архивное фото
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СУХУМ, 23 фев - РИА Новости. Новая детская больница позволит получать качественную медпомощь юным пациентам внутри Абхазии. Сейчас же их приходится вывозить на лечение за границу.
Об этом заявил абхазский политик Бадра Гунба, который сегодня совместно с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко посетил строительную площадку детской больницы.
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Как рассказал представитель управления капитального строительства, объект финансируется за счёт российской финансовой помощи. Стоимость - 650 млн рублей в ценах 2022 года. Больница будет площадью 7000 квадратных метров, 5 этажей. В ней будет отделение чистой хирургии, гнойной хирургии, два операционных блока, стоматология, приёмное отделение, диагностическое отделение и бытовые помещения.
Строительные работы будут идти в две смены, набрана ещё одна бригада.
Михаил Мурашко отметил, что у строителей есть всё необходимое: проект, необходимые средства выделены. Дело за ними, чтобы сроки соблюдались.
Бадра Гунба рассказал, что новая детская больница очень важна для жителей Абхазии, так как работающее сегодня детское медучреждение находится в плачевном состоянии и практически не даёт возможности предоставлять медицинские услуги.
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"Поэтому зачастую наших детей вывозят за пределы страны на лечение. А этот объект даст возможность получать высокотехнологичные медицинские процедуры здесь, у нас. Рассчитываем на поддержку (российских коллег): помимо здания и оснащения, это ещё и методики лечения", - рассказал Гунба.
Уже сегодня налажена работа по проведению телемедицинских консультаций с привлечением специалистов ведущих федеральных медицинских центров Минздрава России, в результате пациентам назначают наиболее эффективное и современное лечение.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоАбхазияРоссияБадра ГунбаМихаил Мурашко
 
 
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