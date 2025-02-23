https://ria.ru/20250223/abhazija-2001148777.html

В Абхазии построят новую детскую больницу

В Абхазии построят новую детскую больницу - РИА Новости, 23.02.2025

В Абхазии построят новую детскую больницу

Новая детская больница позволит получать качественную медпомощь юным пациентам внутри Абхазии. Сейчас же их приходится вывозить на лечение за границу. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T18:21:00+03:00

2025-02-23T18:21:00+03:00

2025-02-23T18:21:00+03:00

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бадра гунба

михаил мурашко

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СУХУМ, 23 фев - РИА Новости. Новая детская больница позволит получать качественную медпомощь юным пациентам внутри Абхазии. Сейчас же их приходится вывозить на лечение за границу. Об этом заявил абхазский политик Бадра Гунба, который сегодня совместно с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко посетил строительную площадку детской больницы. Как рассказал представитель управления капитального строительства, объект финансируется за счёт российской финансовой помощи. Стоимость - 650 млн рублей в ценах 2022 года. Больница будет площадью 7000 квадратных метров, 5 этажей. В ней будет отделение чистой хирургии, гнойной хирургии, два операционных блока, стоматология, приёмное отделение, диагностическое отделение и бытовые помещения. Строительные работы будут идти в две смены, набрана ещё одна бригада. Михаил Мурашко отметил, что у строителей есть всё необходимое: проект, необходимые средства выделены. Дело за ними, чтобы сроки соблюдались. Бадра Гунба рассказал, что новая детская больница очень важна для жителей Абхазии, так как работающее сегодня детское медучреждение находится в плачевном состоянии и практически не даёт возможности предоставлять медицинские услуги. "Поэтому зачастую наших детей вывозят за пределы страны на лечение. А этот объект даст возможность получать высокотехнологичные медицинские процедуры здесь, у нас. Рассчитываем на поддержку (российских коллег): помимо здания и оснащения, это ещё и методики лечения", - рассказал Гунба. Уже сегодня налажена работа по проведению телемедицинских консультаций с привлечением специалистов ведущих федеральных медицинских центров Минздрава России, в результате пациентам назначают наиболее эффективное и современное лечение.

https://ria.ru/20250223/medpomoschi-2001140796.html

https://ria.ru/20250223/abzakhiya-2001139100.html

https://ria.ru/20250212/abhazija-1998835416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, абхазия, россия, бадра гунба, михаил мурашко