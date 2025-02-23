https://ria.ru/20250223/abhazija-2001147687.html
Гунба планирует решить вопрос оказания медпомощи гражданам Абхазии в России
Гунба планирует решить вопрос оказания медпомощи гражданам Абхазии в России - РИА Новости, 23.02.2025
Гунба планирует решить вопрос оказания медпомощи гражданам Абхазии в России
Бадра Гунба пообещал в случае его переизбрания, что граждане Абхазии смогут получать медицинскую помощь в России по загранпаспорту. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T18:06:00+03:00
2025-02-23T18:06:00+03:00
2025-02-23T23:35:00+03:00
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СУХУМ, 23 фев — РИА Новости. Бадра Гунба пообещал в случае его переизбрания, что граждане Абхазии смогут получать медицинскую помощь в России по загранпаспорту. "Это очень важное направление. Только в прошлом году порядка восьми тысяч граждан нашей страны было отправлено на лечение за пределы Республики Абхазия. Такого рода взаимодействие позволит нашим гражданам получить качественную медицинскую помощь на территории Российской Федерации", — пояснил он.По словам политика, многие жители Абхазии с российским гражданством сейчас не могут получить бесплатную медицинской помощь из-за отсутствия на руках СНИЛСа и внутреннего паспорта. "Мы получили согласие на такую работу (от российских коллег. — Прим. ред.). И я уверен, что уже после выборов мы вернемся к этому вопросу", — заявил он после посещения Республиканской больницы вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.Также он обсудил эту проблему с вице-премьером России Татьяной Голиковой во время телефонного разговора.
https://ria.ru/20250223/abhazija-2001130290.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Здоровье - Общество, Россия, Абхазия, Бадра Гунба, Михаил Мурашко, Татьяна Голикова, Президентские выборы в Абхазии, Москва
Гунба планирует решить вопрос оказания медпомощи гражданам Абхазии в России
Гунба займется вопросом медпомощи гражданам Абхазии в России по загранпаспорту