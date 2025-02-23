https://ria.ru/20250223/abhazija-2001147687.html

Гунба планирует решить вопрос оказания медпомощи гражданам Абхазии в России

Гунба планирует решить вопрос оказания медпомощи гражданам Абхазии в России - РИА Новости, 23.02.2025

Гунба планирует решить вопрос оказания медпомощи гражданам Абхазии в России

Бадра Гунба пообещал в случае его переизбрания, что граждане Абхазии смогут получать медицинскую помощь в России по загранпаспорту. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T18:06:00+03:00

2025-02-23T18:06:00+03:00

2025-02-23T23:35:00+03:00

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СУХУМ, 23 фев — РИА Новости. Бадра Гунба пообещал в случае его переизбрания, что граждане Абхазии смогут получать медицинскую помощь в России по загранпаспорту. "Это очень важное направление. Только в прошлом году порядка восьми тысяч граждан нашей страны было отправлено на лечение за пределы Республики Абхазия. Такого рода взаимодействие позволит нашим гражданам получить качественную медицинскую помощь на территории Российской Федерации", — пояснил он.По словам политика, многие жители Абхазии с российским гражданством сейчас не могут получить бесплатную медицинской помощь из-за отсутствия на руках СНИЛСа и внутреннего паспорта. "Мы получили согласие на такую работу (от российских коллег. — Прим. ред.). И я уверен, что уже после выборов мы вернемся к этому вопросу", — заявил он после посещения Республиканской больницы вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.Также он обсудил эту проблему с вице-премьером России Татьяной Голиковой во время телефонного разговора.

https://ria.ru/20250223/abhazija-2001130290.html

https://ria.ru/20250223/medpomoschi-2001140796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, абхазия, бадра гунба, михаил мурашко, татьяна голикова, президентские выборы в абхазии, москва