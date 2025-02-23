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Гунба планирует решить вопрос оказания медпомощи гражданам Абхазии в России - РИА Новости, 23.02.2025
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18:06 23.02.2025 (обновлено: 23:35 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/abhazija-2001147687.html
Гунба планирует решить вопрос оказания медпомощи гражданам Абхазии в России
Гунба планирует решить вопрос оказания медпомощи гражданам Абхазии в России - РИА Новости, 23.02.2025
Гунба планирует решить вопрос оказания медпомощи гражданам Абхазии в России
Бадра Гунба пообещал в случае его переизбрания, что граждане Абхазии смогут получать медицинскую помощь в России по загранпаспорту. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T18:06:00+03:00
2025-02-23T23:35:00+03:00
здоровье - общество
россия
абхазия
бадра гунба
михаил мурашко
татьяна голикова
президентские выборы в абхазии
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СУХУМ, 23 фев — РИА Новости. Бадра Гунба пообещал в случае его переизбрания, что граждане Абхазии смогут получать медицинскую помощь в России по загранпаспорту. "Это очень важное направление. Только в прошлом году порядка восьми тысяч граждан нашей страны было отправлено на лечение за пределы Республики Абхазия. Такого рода взаимодействие позволит нашим гражданам получить качественную медицинскую помощь на территории Российской Федерации", — пояснил он.По словам политика, многие жители Абхазии с российским гражданством сейчас не могут получить бесплатную медицинской помощь из-за отсутствия на руках СНИЛСа и внутреннего паспорта. &quot;Мы получили согласие на такую работу (от российских коллег. — Прим. ред.). И я уверен, что уже после выборов мы вернемся к этому вопросу&quot;, — заявил он после посещения Республиканской больницы вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.Также он обсудил эту проблему с вице-премьером России Татьяной Голиковой во время телефонного разговора.
https://ria.ru/20250223/abhazija-2001130290.html
https://ria.ru/20250223/medpomoschi-2001140796.html
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здоровье - общество, россия, абхазия, бадра гунба, михаил мурашко, татьяна голикова, президентские выборы в абхазии, москва
Здоровье - Общество, Россия, Абхазия, Бадра Гунба, Михаил Мурашко, Татьяна Голикова, Президентские выборы в Абхазии, Москва
Гунба планирует решить вопрос оказания медпомощи гражданам Абхазии в России

Гунба займется вопросом медпомощи гражданам Абхазии в России по загранпаспорту

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты Абхазии, временно исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба
Кандидат в президенты Абхазии, временно исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат в президенты Абхазии, временно исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба. Архивное фото
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СУХУМ, 23 фев — РИА Новости. Бадра Гунба пообещал в случае его переизбрания, что граждане Абхазии смогут получать медицинскую помощь в России по загранпаспорту.
"Это очень важное направление. Только в прошлом году порядка восьми тысяч граждан нашей страны было отправлено на лечение за пределы Республики Абхазия. Такого рода взаимодействие позволит нашим гражданам получить качественную медицинскую помощь на территории Российской Федерации", — пояснил он.
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По словам политика, многие жители Абхазии с российским гражданством сейчас не могут получить бесплатную медицинской помощь из-за отсутствия на руках СНИЛСа и внутреннего паспорта.
«

"Мы получили согласие на такую работу (от российских коллег. — Прим. ред.). И я уверен, что уже после выборов мы вернемся к этому вопросу", — заявил он после посещения Республиканской больницы вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

Также он обсудил эту проблему с вице-премьером России Татьяной Голиковой во время телефонного разговора.
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Здоровье - ОбществоРоссияАбхазияБадра ГунбаМихаил МурашкоТатьяна ГоликоваПрезидентские выборы в АбхазииМосква
 
 
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