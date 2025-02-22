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В Салехарде открыли выставку памяти военкора РИА Новости Журавлева - РИА Новости, 22.02.2025
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13:38 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/zhuravlev-2000986443.html
В Салехарде открыли выставку памяти военкора РИА Новости Журавлева
В Салехарде открыли выставку памяти военкора РИА Новости Журавлева - РИА Новости, 22.02.2025
В Салехарде открыли выставку памяти военкора РИА Новости Журавлева
Выставку, посвященную памяти военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего при исполнении профессионального долга в зоне специальной военной операции в... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T13:38:00+03:00
2025-02-22T13:38:00+03:00
россия
запорожская область
украина
ростислав журавлев
владимир путин
вооруженные силы украины
новости агентства
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САЛЕХАРД, 22 фев - РИА Новости. Выставку, посвященную памяти военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего при исполнении профессионального долга в зоне специальной военной операции в 2023 году в Запорожской области, открыли в субботу в Салехарде, передает корреспондент РИА Новости. Выставку памяти Ростислава Журавлева "И вечность подарить себе в награду..." открыли в субботу в культурном центре "Наследие" в Салехарде. На ней представили фотографии, сделанные лично Журавлевым в горячих точках и дополненные его цитатами и стихами, а также работы его коллег. "Эта выставка посвящена не только моему сыну, она посвящена всем ребятам, которые сейчас находятся на СВО... По сути, это летопись СВО глазами корреспондентов РИА Новости, где работал мой сын... Я думаю, придет время, когда военные корреспонденты напишут настоящую летопись о войне... и напишут о каждом герое. Никто не будет забыт", - сказала на открытии выставки мать военкора Людмила Журавлева. В свою очередь, первый заместитель главы Салехарда Андрей Барышников подчеркнул важность работы военных корреспондентов. "Военные корреспонденты всю работу, которую делают, это очень правильная работа... Только благодаря им можно через их фотографии, через их мысли, через их слово, которое они несут... можно оценить то, что на самом деле происходит", - отметил он. Ростислав Журавлев - военный журналист РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева Орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
https://ria.ru/20241215/melitopol-1989286806.html
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россия, запорожская область, украина, ростислав журавлев, владимир путин, вооруженные силы украины, новости агентства
Россия, Запорожская область, Украина, Ростислав Журавлев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Новости агентства
В Салехарде открыли выставку памяти военкора РИА Новости Журавлева

Выставку, посвященную памяти военкора РИА Новости Журавлева, открыли в Салехарде

© РИА НовостиВыставку, посвященную памяти военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, открыли в Салехарде. Кадр видео
Выставку, посвященную памяти военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, открыли в Салехарде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости
Выставку, посвященную памяти военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, открыли в Салехарде. Кадр видео
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САЛЕХАРД, 22 фев - РИА Новости. Выставку, посвященную памяти военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего при исполнении профессионального долга в зоне специальной военной операции в 2023 году в Запорожской области, открыли в субботу в Салехарде, передает корреспондент РИА Новости.
Выставку памяти Ростислава Журавлева "И вечность подарить себе в награду..." открыли в субботу в культурном центре "Наследие" в Салехарде. На ней представили фотографии, сделанные лично Журавлевым в горячих точках и дополненные его цитатами и стихами, а также работы его коллег.
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"Эта выставка посвящена не только моему сыну, она посвящена всем ребятам, которые сейчас находятся на СВО... По сути, это летопись СВО глазами корреспондентов РИА Новости, где работал мой сын... Я думаю, придет время, когда военные корреспонденты напишут настоящую летопись о войне... и напишут о каждом герое. Никто не будет забыт", - сказала на открытии выставки мать военкора Людмила Журавлева.
В свою очередь, первый заместитель главы Салехарда Андрей Барышников подчеркнул важность работы военных корреспондентов.
"Военные корреспонденты всю работу, которую делают, это очень правильная работа... Только благодаря им можно через их фотографии, через их мысли, через их слово, которое они несут... можно оценить то, что на самом деле происходит", - отметил он.
Ростислав Журавлев - военный журналист РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
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Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева Орденом Мужества посмертно.
Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
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