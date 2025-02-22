https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2001045598.html
Зеленскому сообщили страшные новости после обвинений в убийстве человека
Зеленскому сообщили страшные новости после обвинений в убийстве человека - РИА Новости, 22.02.2025
Зеленскому сообщили страшные новости после обвинений в убийстве человека
Владимира Зеленского ждет судебный процесс в США по делу об убийстве американского журналиста Гонсало Лиры, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T21:59:00+03:00
2025-02-22T21:59:00+03:00
2025-02-22T21:59:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Владимира Зеленского ждет судебный процесс в США по делу об убийстве американского журналиста Гонсало Лиры, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.Ранее глава департамента государственной эффективности (DOGE) и предприниматель Илон Маск заявил, что Зеленский виновен в убийстве Лиры, скончавшегося в украинской тюрьме."Уже несколько раз Маск напоминает о том, что Зеленский убил американского журналиста. Это означает, что Володя будет отвечать перед судом США", — написал Дмитрук.В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию, но диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.
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В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Илон Маск, Киев, Верховная Рада Украины, Россия
Зеленскому сообщили страшные новости после обвинений в убийстве человека
Нардеп Дмитрук: Зеленского будут судить в американском суде из-за смерти Лиры