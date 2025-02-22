https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2001043603.html

В Раде раскрыли, почему Зеленскому советуют бежать именно во Францию

В Раде раскрыли, почему Зеленскому советуют бежать именно во Францию - РИА Новости, 22.02.2025

В Раде раскрыли, почему Зеленскому советуют бежать именно во Францию

Владимира Зеленского сможет принять только Франция, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T21:27:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Владимира Зеленского сможет принять только Франция, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Это единственная страна, где Зеленского примут без оглядки на мнение США", — заявил он.По мнению политика, все остальные побоятся портить отношения с президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом.Накануне издание New York Post писало со ссылкой на источник, что в окружении Трампа считают, что Зеленский должен срочно покинуть Украину. По его словам, лучшим вариантом для него и для мира будет его немедленный отъезд во Францию.В последние дни Трамп сделал серию разгромных заявлений в адрес Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить президентские выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку".

https://ria.ru/20250222/ukraina-2001037996.html

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в мире, франция, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины