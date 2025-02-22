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В Раде раскрыли, почему Зеленскому советуют бежать именно во Францию - РИА Новости, 22.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:27 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2001043603.html
В Раде раскрыли, почему Зеленскому советуют бежать именно во Францию
В Раде раскрыли, почему Зеленскому советуют бежать именно во Францию - РИА Новости, 22.02.2025
В Раде раскрыли, почему Зеленскому советуют бежать именно во Францию
Владимира Зеленского сможет принять только Франция, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T21:27:00+03:00
2025-02-22T21:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
франция
россия
украина
владимир зеленский
дональд трамп
верховная рада украины
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Владимира Зеленского сможет принять только Франция, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Это единственная страна, где Зеленского примут без оглядки на мнение США", — заявил он.По мнению политика, все остальные побоятся портить отношения с президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом.Накануне издание New York Post писало со ссылкой на источник, что в окружении Трампа считают, что Зеленский должен срочно покинуть Украину. По его словам, лучшим вариантом для него и для мира будет его немедленный отъезд во Францию.В последние дни Трамп сделал серию разгромных заявлений в адрес Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить президентские выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку".
https://ria.ru/20250222/ukraina-2001037996.html
https://ria.ru/20250222/mask-2001040986.html
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в мире, франция, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
В Раде раскрыли, почему Зеленскому советуют бежать именно во Францию

Нардеп Дубинский: только Франция может принять Зеленского после бегства

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Владимира Зеленского сможет принять только Франция, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Это единственная страна, где Зеленского примут без оглядки на мнение США", — заявил он.
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"Куда он делся?": в Киеве заявили о пропаже лучшего "друга" Украины
Вчера, 20:27
По мнению политика, все остальные побоятся портить отношения с президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом.
Накануне издание New York Post писало со ссылкой на источник, что в окружении Трампа считают, что Зеленский должен срочно покинуть Украину. По его словам, лучшим вариантом для него и для мира будет его немедленный отъезд во Францию.
В последние дни Трамп сделал серию разгромных заявлений в адрес Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить президентские выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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