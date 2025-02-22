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Премьер Греции обсудил с Зеленским ситуацию на Украине - РИА Новости, 22.02.2025
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19:09 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2001029959.html
Премьер Греции обсудил с Зеленским ситуацию на Украине
Премьер Греции обсудил с Зеленским ситуацию на Украине - РИА Новости, 22.02.2025
Премьер Греции обсудил с Зеленским ситуацию на Украине
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским высказал мнение, что именно Украина должна принять решение о приемлемых... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T19:09:00+03:00
2025-02-22T19:09:00+03:00
в мире
украина
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владимир зеленский
дональд трамп
кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским высказал мнение, что именно Украина должна принять решение о приемлемых рамках мира для нее, сообщила пресс-служба греческого премьера. "В ходе беседы обсуждались последние события. Премьер-министр (Греции - ред.) подтвердил, что именно Украина должна принять решение о приемлемых рамках мира для Украины и что без Украины ничего нельзя решить для Украины", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы премьера Греции, Мицотакис также проинформировал Зеленского, что в понедельник, 24 февраля, он примет участие в конференции лидеров, организованной Киевом. Премьер Греции придерживается европейской линии в отношении украинского кризиса. Накануне вечером сообщалось, что Зеленский после критики от администрации президента США Дональда Трампа обзвонил за сутки шестерых европейских лидеров, в частности, он созвонился с премьерами Хорватии, Швеции Словении, президентами Польши, Чехии и канцлером Германии. В среду президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
https://ria.ru/20250221/tramp-2000896226.html
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в мире, украина, греция, сша, владимир зеленский, дональд трамп, кириакос мицотакис
В мире, Украина, Греция, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кириакос Мицотакис
Премьер Греции обсудил с Зеленским ситуацию на Украине

Премьер Греции Мицотакис: Киев должен принять решение о приемлемых рамках мира

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора . Архивное фото
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АФИНЫ, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским высказал мнение, что именно Украина должна принять решение о приемлемых рамках мира для нее, сообщила пресс-служба греческого премьера.
«
"В ходе беседы обсуждались последние события. Премьер-министр (Греции - ред.) подтвердил, что именно Украина должна принять решение о приемлемых рамках мира для Украины и что без Украины ничего нельзя решить для Украины", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы премьера Греции, Мицотакис также проинформировал Зеленского, что в понедельник, 24 февраля, он примет участие в конференции лидеров, организованной Киевом.
Премьер Греции придерживается европейской линии в отношении украинского кризиса.
Накануне вечером сообщалось, что Зеленский после критики от администрации президента США Дональда Трампа обзвонил за сутки шестерых европейских лидеров, в частности, он созвонился с премьерами Хорватии, Швеции Словении, президентами Польши, Чехии и канцлером Германии. В среду президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
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В миреУкраинаГрецияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампКириакос Мицотакис
 
 
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