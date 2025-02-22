https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2001029959.html

Премьер Греции обсудил с Зеленским ситуацию на Украине

Премьер Греции обсудил с Зеленским ситуацию на Украине - РИА Новости, 22.02.2025

Премьер Греции обсудил с Зеленским ситуацию на Украине

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским высказал мнение, что именно Украина должна принять решение о приемлемых... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T19:09:00+03:00

2025-02-22T19:09:00+03:00

2025-02-22T19:09:00+03:00

в мире

украина

греция

сша

владимир зеленский

дональд трамп

кириакос мицотакис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770911335_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_a7aab82d8fbea15ab2de4013d2d9555c.jpg

АФИНЫ, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским высказал мнение, что именно Украина должна принять решение о приемлемых рамках мира для нее, сообщила пресс-служба греческого премьера. "В ходе беседы обсуждались последние события. Премьер-министр (Греции - ред.) подтвердил, что именно Украина должна принять решение о приемлемых рамках мира для Украины и что без Украины ничего нельзя решить для Украины", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы премьера Греции, Мицотакис также проинформировал Зеленского, что в понедельник, 24 февраля, он примет участие в конференции лидеров, организованной Киевом. Премьер Греции придерживается европейской линии в отношении украинского кризиса. Накануне вечером сообщалось, что Зеленский после критики от администрации президента США Дональда Трампа обзвонил за сутки шестерых европейских лидеров, в частности, он созвонился с премьерами Хорватии, Швеции Словении, президентами Польши, Чехии и канцлером Германии. В среду президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

https://ria.ru/20250221/tramp-2000896226.html

https://ria.ru/20250220/zelenskij-2000451299.html

украина

греция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, греция, сша, владимир зеленский, дональд трамп, кириакос мицотакис