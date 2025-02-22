https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2001010685.html

В США указали Зеленскому на его место на фоне контактов России и США

В США указали Зеленскому на его место на фоне контактов России и США - РИА Новости, 22.02.2025

В США указали Зеленскому на его место на фоне контактов России и США

Заявления Владимира Зеленского не имеют значения, написал бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X. "Мы собираемся... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T16:49:00+03:00

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2025-02-22T16:49:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского не имеют значения, написал бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X. "Мы собираемся нормализовать отношения с Россией, и, честно говоря, что бы ни говорил Зеленский, это не имеет никакого значения", — сказал он. Новый глава Белого дома Дональд Трамп отмечал, что Украина не могла выиграть конфликт с Россией, однако втянула в него США. Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств, и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.

https://ria.ru/20250222/ukraina-2000998469.html

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в мире, россия, владимир зеленский, дональд трамп, украина, сша, владимир путин