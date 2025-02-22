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В США указали Зеленскому на его место на фоне контактов России и США - РИА Новости, 22.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:49 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2001010685.html
В США указали Зеленскому на его место на фоне контактов России и США
В США указали Зеленскому на его место на фоне контактов России и США - РИА Новости, 22.02.2025
В США указали Зеленскому на его место на фоне контактов России и США
Заявления Владимира Зеленского не имеют значения, написал бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X. "Мы собираемся... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T16:49:00+03:00
2025-02-22T16:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
дональд трамп
украина
сша
владимир путин
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского не имеют значения, написал бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X. "Мы собираемся нормализовать отношения с Россией, и, честно говоря, что бы ни говорил Зеленский, это не имеет никакого значения", — сказал он. Новый глава Белого дома Дональд Трамп отмечал, что Украина не могла выиграть конфликт с Россией, однако втянула в него США. Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств, и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250222/ukraina-2000998469.html
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в мире, россия, владимир зеленский, дональд трамп, украина, сша, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина, США, Владимир Путин
В США указали Зеленскому на его место на фоне контактов России и США

Полковник Макгрегор: заявления Зеленского не имеют никакого значения

© AP Photo / Sven Hoppe/DPAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Sven Hoppe/DPA
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского не имеют значения, написал бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X.

"Мы собираемся нормализовать отношения с Россией, и, честно говоря, что бы ни говорил Зеленский, это не имеет никакого значения", — сказал он.
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Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств, и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраинаСШАВладимир Путин
 
 
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