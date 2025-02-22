https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2001003968.html

США отправили Зеленскому "черную метку", заявили в Госдуме

США отправили Зеленскому "черную метку", заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.02.2025

США отправили Зеленскому "черную метку", заявили в Госдуме

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что угроза отключить для Украины Starlink является "черной меткой"... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T15:33:00+03:00

2025-02-22T15:33:00+03:00

2025-02-22T15:33:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что угроза отключить для Украины Starlink является "черной меткой" Владимиру Зеленскому. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам подняли вопрос возможного прекращения доступа страны к системе спутникового интернета Starlink, которую ВСУ используют для координации на фронте. "Для Зеленского - это "черная метка". Starlink для Украины - это оазис в пустыне, если исчезнет, караван умрет от жажды. Уверен, что в Киеве тоже это понимают и отдают себе отчёт, чем может для них закончиться бунт на корабле - висеть на рее. Так всегда поступали европейские капитаны, а Трамп, без сомнения, потомок этой цивилизации", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Зеленскому не намекают, а четко дают понять, что в США плевать на потери ВСУ и его мнение. "США нужны переговоры и то, что можно вытрясти из Украины, а там "хоть трава на ней не расти". Россия не отвергает переговоры даже с Зеленским, но все понимают, что это будет не диалог равных, а скорее инструкция - где поставить подпись", - подчеркнул Белик. Ранее глава центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская заявила, что Starlink на Украине могут отключить в любой момент, что приведет к хаосу в ВСУ. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.

https://ria.ru/20250222/ukraina-2000953259.html

https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2000998586.html

https://ria.ru/20250220/ukraina-2000626830.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дмитрий белик, дональд трамп, вооруженные силы украины, госдума рф