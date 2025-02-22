Рейтинг@Mail.ru
США отправили Зеленскому "черную метку", заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2001003968.html
США отправили Зеленскому "черную метку", заявили в Госдуме
США отправили Зеленскому "черную метку", заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.02.2025
США отправили Зеленскому "черную метку", заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что угроза отключить для Украины Starlink является "черной меткой"... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T15:33:00+03:00
2025-02-22T15:33:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дмитрий белик
дональд трамп
вооруженные силы украины
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871602661_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6f0b1f5c380b27844ef0907e56f3b8f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что угроза отключить для Украины Starlink является "черной меткой" Владимиру Зеленскому. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам подняли вопрос возможного прекращения доступа страны к системе спутникового интернета Starlink, которую ВСУ используют для координации на фронте. "Для Зеленского - это "черная метка". Starlink для Украины - это оазис в пустыне, если исчезнет, караван умрет от жажды. Уверен, что в Киеве тоже это понимают и отдают себе отчёт, чем может для них закончиться бунт на корабле - висеть на рее. Так всегда поступали европейские капитаны, а Трамп, без сомнения, потомок этой цивилизации", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Зеленскому не намекают, а четко дают понять, что в США плевать на потери ВСУ и его мнение. "США нужны переговоры и то, что можно вытрясти из Украины, а там "хоть трава на ней не расти". Россия не отвергает переговоры даже с Зеленским, но все понимают, что это будет не диалог равных, а скорее инструкция - где поставить подпись", - подчеркнул Белик. Ранее глава центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская заявила, что Starlink на Украине могут отключить в любой момент, что приведет к хаосу в ВСУ. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
https://ria.ru/20250222/ukraina-2000953259.html
https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2000998586.html
https://ria.ru/20250220/ukraina-2000626830.html
https://ria.ru/20250221/siyyarto-2000904548.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871602661_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_34cc4c1cc85a46a39ebf5ee85c6be90a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, владимир зеленский, дмитрий белик, дональд трамп, вооруженные силы украины, госдума рф
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Белик, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
США отправили Зеленскому "черную метку", заявили в Госдуме

Депутат ГД Белик назвал отключение Starlink для Украины черной меткой Зеленскому

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что угроза отключить для Украины Starlink является "черной меткой" Владимиру Зеленскому.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам подняли вопрос возможного прекращения доступа страны к системе спутникового интернета Starlink, которую ВСУ используют для координации на фронте.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
"Сильнейший удар". СМИ раскрыли, что США подготовили Зеленскому
Вчера, 08:24
«
"Для Зеленского - это "черная метка". Starlink для Украины - это оазис в пустыне, если исчезнет, караван умрет от жажды. Уверен, что в Киеве тоже это понимают и отдают себе отчёт, чем может для них закончиться бунт на корабле - висеть на рее. Так всегда поступали европейские капитаны, а Трамп, без сомнения, потомок этой цивилизации", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, Зеленскому не намекают, а четко дают понять, что в США плевать на потери ВСУ и его мнение.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Решение Зеленского "наброситься" на Трампа было ошибкой, пишут СМИ
Вчера, 14:57
«
"США нужны переговоры и то, что можно вытрясти из Украины, а там "хоть трава на ней не расти". Россия не отвергает переговоры даже с Зеленским, но все понимают, что это будет не диалог равных, а скорее инструкция - где поставить подпись", - подчеркнул Белик.
Ранее глава центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская заявила, что Starlink на Украине могут отключить в любой момент, что приведет к хаосу в ВСУ.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В Киеве испугались, что Маск отключит Starlink
20 февраля, 18:33
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Сийярто дал совет Зеленскому, как нужно вести себя с Трампом
21 февраля, 19:55
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий БеликДональд ТрампВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала