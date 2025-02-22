https://ria.ru/20250222/zelenskaya-2001004945.html

"Требуют ваши тела": на жену Зеленского накинулись после неосторожных слов

"Требуют ваши тела": на жену Зеленского накинулись после неосторожных слов - РИА Новости, 22.02.2025

"Требуют ваши тела": на жену Зеленского накинулись после неосторожных слов

Слова жены Владимира Зеленского Елены о демократических ценностях вызвали гнев пользователей социальной сети X. РИА Новости, 22.02.2025

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2025-02-22T15:41:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Слова жены Владимира Зеленского Елены о демократических ценностях вызвали гнев пользователей социальной сети X.В своей публикации она заявила, что очень ценит поддержу Запада в период, когда демократические и общечеловеческие ценности "снова" под угрозой."Слышать о демократических ценностях от Зеленских даже не смешно", — отметил Kiт."Украинцы требуют паритета (ваши тела за каждую потерянную вами жизнь украинца)!" — заявил Nezabuta."Неужели ты такая же коррумпированная, как твой муж", — написала Sofa."Ты не способна говорить ни о чем, кроме как о деньгах", — возмутился Алекс."Суши сухари", — призвал Igor.Президент США Дональд Трамп в последние дни сделал серию разгромных заявлений в адрес Зеленского. Глава Белого дома назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку".

https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2000995508.html

https://ria.ru/20250222/ssha-2000999038.html

украина

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в мире, владимир зеленский, елена зеленская, украина, сша, дональд трамп, киев