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"Требуют ваши тела": на жену Зеленского накинулись после неосторожных слов - РИА Новости, 22.02.2025
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15:41 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/zelenskaya-2001004945.html
"Требуют ваши тела": на жену Зеленского накинулись после неосторожных слов
"Требуют ваши тела": на жену Зеленского накинулись после неосторожных слов - РИА Новости, 22.02.2025
"Требуют ваши тела": на жену Зеленского накинулись после неосторожных слов
Слова жены Владимира Зеленского Елены о демократических ценностях вызвали гнев пользователей социальной сети X. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T15:41:00+03:00
2025-02-22T15:41:00+03:00
в мире
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киев
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Слова жены Владимира Зеленского Елены о демократических ценностях вызвали гнев пользователей социальной сети X.В своей публикации она заявила, что очень ценит поддержу Запада в период, когда демократические и общечеловеческие ценности "снова" под угрозой."Слышать о демократических ценностях от Зеленских даже не смешно", — отметил Kiт."Украинцы требуют паритета (ваши тела за каждую потерянную вами жизнь украинца)!" — заявил Nezabuta."Неужели ты такая же коррумпированная, как твой муж", — написала Sofa."Ты не способна говорить ни о чем, кроме как о деньгах", — возмутился Алекс."Суши сухари", — призвал Igor.Президент США Дональд Трамп в последние дни сделал серию разгромных заявлений в адрес Зеленского. Глава Белого дома назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку".
https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2000995508.html
https://ria.ru/20250222/ssha-2000999038.html
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в мире, владимир зеленский, елена зеленская, украина, сша, дональд трамп, киев
В мире, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Украина, США, Дональд Трамп, Киев

"Требуют ваши тела": на жену Зеленского накинулись после неосторожных слов

© AP Photo / Tobias SchwarzЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Tobias Schwarz
Елена Зеленская. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Слова жены Владимира Зеленского Елены о демократических ценностях вызвали гнев пользователей социальной сети X.
В своей публикации она заявила, что очень ценит поддержу Запада в период, когда демократические и общечеловеческие ценности "снова" под угрозой.
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"Слышать о демократических ценностях от Зеленских даже не смешно", — отметил Kiт.
«
"Украинцы требуют паритета (ваши тела за каждую потерянную вами жизнь украинца)!" — заявил Nezabuta.
"Неужели ты такая же коррумпированная, как твой муж", — написала Sofa.
"Ты не способна говорить ни о чем, кроме как о деньгах", — возмутился Алекс.
"Суши сухари", — призвал Igor.
Президент США Дональд Трамп в последние дни сделал серию разгромных заявлений в адрес Зеленского. Глава Белого дома назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку".
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В миреВладимир ЗеленскийЕлена ЗеленскаяУкраинаСШАДональд ТрампКиев
 
 
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