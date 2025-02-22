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Захарова спела "Bella ciao" после получения петиции с извинениями от Италии
Захарова спела "Bella ciao" после получения петиции с извинениями от Италии - РИА Новости, 22.02.2025
Захарова спела "Bella ciao" после получения петиции с извинениями от Италии
Официальный представитель МИД Мария Захарова спела песню "Bella ciao" после получения петиции с извинениями за слова президента Италии Серджо Маттареллы о... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T20:04:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова спела песню "Bella ciao" после получения петиции с извинениями за слова президента Италии Серджо Маттареллы о России. Об этом дипломат сообщила в Telegram-канале."В конце встречи вместе исполнили отрывок из народной итальянской песни, гимна движения Сопротивления и итальянских антифашистов "Белла чао", — написала она, комментируя опубликованное видео.Сегодня Захарова встретилась с итальянским журналистом Винченцо Лоруссо, который передал ей петицию с извинениями от жителей республики. По его словам, высказывания президента страны стали оскорблением для всех россиян.В начале февраля Маттарелла, выступая с лекцией в университете Марселя, провел параллели между Российской Федерацией и нацистской Германией.После этого проживающий в России журналист и основатель Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо запустил онлайн-петицию, в которой итальянцам предлагалось выразить несогласие с Маттареллой.
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Мария Захарова спела Bella ciao
Мария Захарова спела Bella ciao
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в мире, италия, россия, серджо маттарелла, мария захарова, марсель
В мире, Италия, Россия, Серджо Маттарелла, Мария Захарова, Марсель
Захарова спела "Bella ciao" после получения петиции с извинениями от Италии
Захарова спела песню Bella ciao после извинений народа Италии за Маттареллу