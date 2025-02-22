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При обстрелах ВСУ за сутки пострадали пять жителей Херсонской области
При обстрелах ВСУ за сутки пострадали пять жителей Херсонской области - РИА Новости, 22.02.2025
При обстрелах ВСУ за сутки пострадали пять жителей Херсонской области
Пять мирных жителей Херсонской области пострадали от обстрелов ВСУ за сутки, четверо раненых госпитализированы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T15:46:00+03:00
2025-02-22T15:46:00+03:00
2025-02-22T15:48:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Пять мирных жителей Херсонской области пострадали от обстрелов ВСУ за сутки, четверо раненых госпитализированы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "В результате обстрелов со стороны киевского режима за сутки пострадали пять мирных жителей", - написал Сальдо. В Бехтерах пострадал мужчина 1984 года рождения, в Голой Пристани — женщина 1970 года рождения, раненого мужчину доставили в Скадовскую больницу, а женщине помощь оказали на месте, уточнил глава региона. В Алешкинском округе из-за обстрела пострадали три человека: женщина 1966 года рождения, мужчина 1964 года рождения и мужчина 1991 года рождения, раненых доставили в Алешкинскую больницу. В Князе-Григорьевке в Великолепетихском муниципальном округе в результате удара ВСУ поврежден жилой дом и линия электропередачи, сейчас электроснабжение восстановлено, сообщил губернатор. Обстрелам также подверглись Каховка, Новая Каховка, Рыбальче, Солонцы, Пролетарка, Новая Маячка и Корсунка, добавил он.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При обстрелах ВСУ за сутки пострадали пять жителей Херсонской области
Сальдо: ВСУ за сутки ранили пятерых жителей Херсонщины, четверо в больнице