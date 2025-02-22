https://ria.ru/20250222/vsu-2000945543.html

ВСУ потеряли до 230 военных в зоне ответственности Южной группировки

ВСУ потеряли до 230 военных в зоне ответственности Южной группировки - РИА Новости, 22.02.2025

ВСУ потеряли до 230 военных в зоне ответственности Южной группировки

Украинские подразделения лишились в зоне ответственности Южной группировки российских войск до 230 военнослужащих, трех бронемашин, в том числе БТР М113,... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T05:12:00+03:00

2025-02-22T05:12:00+03:00

2025-02-22T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

северск

константиновка

вооруженные силы украины

безопасность

артем

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские подразделения лишились в зоне ответственности Южной группировки российских войск до 230 военнослужащих, трех бронемашин, в том числе БТР М113, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. "В результате активных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад в районах населенных пунктов Артема, Предтечино, Северск, Константиновка, Леваневского, Верхнекаменское, Часов Яр и Улаклы. Ранеными и убитыми ВСУ потеряли до 230 военнослужащих. Артиллерией и барражирующими боеприпасами поражены три боевые бронированные машины, в том числе БТР М113, три пикапа, четыре орудия полевой артиллерии, из них две - западного производства, три полевых склада боеприпасов", - сказал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

константиновка

артем

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

северск, константиновка, вооруженные силы украины, безопасность, артем