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ВСУ потеряли до 230 военных в зоне ответственности Южной группировки - РИА Новости, 22.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:12 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/vsu-2000945543.html
ВСУ потеряли до 230 военных в зоне ответственности Южной группировки
ВСУ потеряли до 230 военных в зоне ответственности Южной группировки - РИА Новости, 22.02.2025
ВСУ потеряли до 230 военных в зоне ответственности Южной группировки
Украинские подразделения лишились в зоне ответственности Южной группировки российских войск до 230 военнослужащих, трех бронемашин, в том числе БТР М113,... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T05:12:00+03:00
2025-02-22T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
константиновка
вооруженные силы украины
безопасность
артем
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские подразделения лишились в зоне ответственности Южной группировки российских войск до 230 военнослужащих, трех бронемашин, в том числе БТР М113, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. "В результате активных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад в районах населенных пунктов Артема, Предтечино, Северск, Константиновка, Леваневского, Верхнекаменское, Часов Яр и Улаклы. Ранеными и убитыми ВСУ потеряли до 230 военнослужащих. Артиллерией и барражирующими боеприпасами поражены три боевые бронированные машины, в том числе БТР М113, три пикапа, четыре орудия полевой артиллерии, из них две - западного производства, три полевых склада боеприпасов", - сказал он.
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северск, константиновка, вооруженные силы украины, безопасность, артем
Специальная военная операция на Украине, Северск, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Артем
ВСУ потеряли до 230 военных в зоне ответственности Южной группировки

Минобороны: ВСУ потеряли в зоне ответственности Южной группировки до 230 военных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20
Боевая работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские подразделения лишились в зоне ответственности Южной группировки российских войск до 230 военнослужащих, трех бронемашин, в том числе БТР М113, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
"В результате активных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад в районах населенных пунктов Артема, Предтечино, Северск, Константиновка, Леваневского, Верхнекаменское, Часов Яр и Улаклы. Ранеными и убитыми ВСУ потеряли до 230 военнослужащих. Артиллерией и барражирующими боеприпасами поражены три боевые бронированные машины, в том числе БТР М113, три пикапа, четыре орудия полевой артиллерии, из них две - западного производства, три полевых склада боеприпасов", - сказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверскКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныБезопасностьАртем
 
 
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