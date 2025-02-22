Рейтинг@Mail.ru
"Сценарий третьей мировой": СМИ узнали, что Европа готовит Трампу - РИА Новости, 22.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:57 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/voyna-2001050965.html
"Сценарий третьей мировой": СМИ узнали, что Европа готовит Трампу
"Сценарий третьей мировой": СМИ узнали, что Европа готовит Трампу - РИА Новости, 22.02.2025
"Сценарий третьей мировой": СМИ узнали, что Европа готовит Трампу
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовят американскому президенту Дональду Трампу сценарий Третьей мировой войны, РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T22:57:00+03:00
2025-02-22T22:57:00+03:00
в мире
украина
франция
дональд трамп
эммануэль макрон
великобритания
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000467176_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_1633e5955c50dc0b1ede2ae4a4f2745a.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовят американскому президенту Дональду Трампу сценарий Третьей мировой войны, пишет издание Advance."Трамп не столь наивен. Ему подсовывают сценарий Третьей мировой войны, и это совсем не то, что он мог бы одобрить", — говорится в материале.Автор статьи отмечает, что Макрон и Стармер "готовятся к поездке в Вашингтон, где будут донимать Трампа своим предложением". Последнее сводится к отправке 30 тысяч военных на Украину "ради сохранения мира", уточняется в публикации.При этом, как следует из текста, европейский план по Украине состоит из противоречий, а сами политики высказывают "отнюдь не мирные идеи", поскольку Европе мир на самом деле не нужен.Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Макрон 24 февраля посетит Вашингтон, а на следующий день в американской столице ожидают Стармера.Ранее агентство AP передавало, что несколько стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
https://ria.ru/20250222/politika-2001004809.html
https://ria.ru/20250222/pomosch-2001047716.html
украина
франция
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000467176_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_e42183e6267a40117cfd5cc2b79f656b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, великобритания, кир стармер
В мире, Украина, Франция, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Великобритания, Кир Стармер
"Сценарий третьей мировой": СМИ узнали, что Европа готовит Трампу

Advance: Макрон и Стармер готовят Трампу сценарий третьей мировой войны

© AP Photo / Rebecca BlackwellПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовят американскому президенту Дональду Трампу сценарий Третьей мировой войны, пишет издание Advance.
"Трамп не столь наивен. Ему подсовывают сценарий Третьей мировой войны, и это совсем не то, что он мог бы одобрить", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Западный журналист обратился к Трампу из-за Зеленского
Вчера, 15:41
Автор статьи отмечает, что Макрон и Стармер "готовятся к поездке в Вашингтон, где будут донимать Трампа своим предложением". Последнее сводится к отправке 30 тысяч военных на Украину "ради сохранения мира", уточняется в публикации.
При этом, как следует из текста, европейский план по Украине состоит из противоречий, а сами политики высказывают "отнюдь не мирные идеи", поскольку Европе мир на самом деле не нужен.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Макрон 24 февраля посетит Вашингтон, а на следующий день в американской столице ожидают Стармера.
Ранее агентство AP передавало, что несколько стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
В США раскрыли, как Трамп подставил Украину
Вчера, 22:26
 
В миреУкраинаФранцияДональд ТрампЭммануэль МакронВеликобританияКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала