https://ria.ru/20250222/voyna-2001050965.html

"Сценарий третьей мировой": СМИ узнали, что Европа готовит Трампу

"Сценарий третьей мировой": СМИ узнали, что Европа готовит Трампу - РИА Новости, 22.02.2025

"Сценарий третьей мировой": СМИ узнали, что Европа готовит Трампу

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовят американскому президенту Дональду Трампу сценарий Третьей мировой войны, РИА Новости, 22.02.2025

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2025-02-22T22:57:00+03:00

в мире

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эммануэль макрон

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кир стармер

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовят американскому президенту Дональду Трампу сценарий Третьей мировой войны, пишет издание Advance."Трамп не столь наивен. Ему подсовывают сценарий Третьей мировой войны, и это совсем не то, что он мог бы одобрить", — говорится в материале.Автор статьи отмечает, что Макрон и Стармер "готовятся к поездке в Вашингтон, где будут донимать Трампа своим предложением". Последнее сводится к отправке 30 тысяч военных на Украину "ради сохранения мира", уточняется в публикации.При этом, как следует из текста, европейский план по Украине состоит из противоречий, а сами политики высказывают "отнюдь не мирные идеи", поскольку Европе мир на самом деле не нужен.Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Макрон 24 февраля посетит Вашингтон, а на следующий день в американской столице ожидают Стармера.Ранее агентство AP передавало, что несколько стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.

https://ria.ru/20250222/politika-2001004809.html

https://ria.ru/20250222/pomosch-2001047716.html

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