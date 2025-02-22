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"Сценарий третьей мировой": СМИ узнали, что Европа готовит Трампу
"Сценарий третьей мировой": СМИ узнали, что Европа готовит Трампу - РИА Новости, 22.02.2025
"Сценарий третьей мировой": СМИ узнали, что Европа готовит Трампу
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовят американскому президенту Дональду Трампу сценарий Третьей мировой войны, РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T22:57:00+03:00
2025-02-22T22:57:00+03:00
2025-02-22T22:57:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовят американскому президенту Дональду Трампу сценарий Третьей мировой войны, пишет издание Advance."Трамп не столь наивен. Ему подсовывают сценарий Третьей мировой войны, и это совсем не то, что он мог бы одобрить", — говорится в материале.Автор статьи отмечает, что Макрон и Стармер "готовятся к поездке в Вашингтон, где будут донимать Трампа своим предложением". Последнее сводится к отправке 30 тысяч военных на Украину "ради сохранения мира", уточняется в публикации.При этом, как следует из текста, европейский план по Украине состоит из противоречий, а сами политики высказывают "отнюдь не мирные идеи", поскольку Европе мир на самом деле не нужен.Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Макрон 24 февраля посетит Вашингтон, а на следующий день в американской столице ожидают Стармера.Ранее агентство AP передавало, что несколько стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
https://ria.ru/20250222/politika-2001004809.html
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в мире, украина, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, великобритания, кир стармер
В мире, Украина, Франция, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Великобритания, Кир Стармер
"Сценарий третьей мировой": СМИ узнали, что Европа готовит Трампу
Advance: Макрон и Стармер готовят Трампу сценарий третьей мировой войны