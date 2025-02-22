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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне "Востока" - РИА Новости, 22.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/vostok-2000975453.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне "Востока"
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне "Востока" - РИА Новости, 22.02.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне "Востока"
Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки войск до 160 военнослужащих и два танка, в том числе один танк Leopard, в зоне действия группировки РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T12:18:00+03:00
2025-02-22T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
германия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки войск до 160 военнослужащих и два танка, в том числе один танк Leopard, в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь и Бурлацкое Донецкой Народной Республики, Темировка и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, два танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
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запорожская область, германия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Германия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне "Востока"

Минобороны: ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действия группировки "Восток"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки войск до 160 военнослужащих и два танка, в том числе один танк Leopard, в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь и Бурлацкое Донецкой Народной Республики, Темировка и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, два танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьГерманияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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