https://ria.ru/20250222/vostok-2000975453.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне "Востока"

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне "Востока" - РИА Новости, 22.02.2025

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне "Востока"

Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки войск до 160 военнослужащих и два танка, в том числе один танк Leopard, в зоне действия группировки РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T12:18:00+03:00

2025-02-22T12:18:00+03:00

2025-02-22T12:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

германия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки войск до 160 военнослужащих и два танка, в том числе один танк Leopard, в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь и Бурлацкое Донецкой Народной Республики, Темировка и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, два танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250222/desantniki-2000968065.html

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запорожская область, германия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины