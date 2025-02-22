https://ria.ru/20250222/vologodchina-2000989637.html

Более 5,5 млрд рублей направила Вологодчина на поддержку бойцов СВО

Более 5,5 млрд рублей направила Вологодчина на поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 22.02.2025

Более 5,5 млрд рублей направила Вологодчина на поддержку бойцов СВО

Новая партия груза сформирована правительством Вологодской области совместно со специалистами противопожарной службы области; всего на поддержку бойцов СВО и их РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T13:54:00+03:00

2025-02-22T13:54:00+03:00

2025-02-22T13:54:00+03:00

вологодская область

георгий филимонов

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107279_0:22:3100:1766_1920x0_80_0_0_e23c38226a6991ed30c4dbc5fe236a00.jpg

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Новая партия груза сформирована правительством Вологодской области совместно со специалистами противопожарной службы области; всего на поддержку бойцов СВО и их семей было направлено более 5,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора."Наращиваем объемы и темпы реальной помощи нашим героям и их близким в тылу: уже направили более 5,5 миллиарда рублей на эти цели, реализуем 40 мер господдержки военнослужащих и членов их семей. В этот раз по запросам бойцов собрали груз на сумму более 27 миллионов рублей. Отправим конвой в ближайшее время", - рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.В составе груза - радиостанции, беспилотные летательные аппараты и системы противодействия вражеским дронам, аккумуляторные батареи, зарядные станции, шины, аккумуляторы, а также снегоболотоход и три автомобиля повышенной проходимости из резерва областных учреждений.В регионе действует военно-врачебная комиссия, где участники СВО могут пройти углубленное медобследование. Кроме того, в районах и округах работают 26 кабинетов медико-психологического консультирования для военнослужащих и их близких. Дополнительно в этом году запланировано открыть многофункциональный центр для воинов, возвращающихся из зоны специальной военной операции, где будут проводить реабилитацию и решать вопросы трудоустройства бойцов.При поддержке губернатора области перечень областных мер поддержки воинов и их семей постоянно расширяется. Так, недавно были введены две новые льготы для детей военнослужащих: ежемесячная выплата в размере двух тысяч рублей для обучающихся очно в вузах и средних специальных учебных заведений, а также компенсация 50 тысяч рублей стоимости обучения в областных вузах по очной форме.При этом семьи участников СВО могут получить бесплатные путевки в оздоровительные лагеря и санатории области, освобождаются от платы за детский сад, а также могут бесплатно посещать спектакли, выставки и концерты на территории региона.

https://ria.ru/20250221/svo-2000864546.html

https://ria.ru/20250220/filimonov-2000650263.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

георгий филимонов, сво