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Более 5,5 млрд рублей направила Вологодчина на поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 22.02.2025
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Вологодская область
 
13:54 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/vologodchina-2000989637.html
Более 5,5 млрд рублей направила Вологодчина на поддержку бойцов СВО
Более 5,5 млрд рублей направила Вологодчина на поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 22.02.2025
Более 5,5 млрд рублей направила Вологодчина на поддержку бойцов СВО
Новая партия груза сформирована правительством Вологодской области совместно со специалистами противопожарной службы области; всего на поддержку бойцов СВО и их РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T13:54:00+03:00
2025-02-22T13:54:00+03:00
вологодская область
георгий филимонов
сво
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Новая партия груза сформирована правительством Вологодской области совместно со специалистами противопожарной службы области; всего на поддержку бойцов СВО и их семей было направлено более 5,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора."Наращиваем объемы и темпы реальной помощи нашим героям и их близким в тылу: уже направили более 5,5 миллиарда рублей на эти цели, реализуем 40 мер господдержки военнослужащих и членов их семей. В этот раз по запросам бойцов собрали груз на сумму более 27 миллионов рублей. Отправим конвой в ближайшее время", - рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.В составе груза - радиостанции, беспилотные летательные аппараты и системы противодействия вражеским дронам, аккумуляторные батареи, зарядные станции, шины, аккумуляторы, а также снегоболотоход и три автомобиля повышенной проходимости из резерва областных учреждений.В регионе действует военно-врачебная комиссия, где участники СВО могут пройти углубленное медобследование. Кроме того, в районах и округах работают 26 кабинетов медико-психологического консультирования для военнослужащих и их близких. Дополнительно в этом году запланировано открыть многофункциональный центр для воинов, возвращающихся из зоны специальной военной операции, где будут проводить реабилитацию и решать вопросы трудоустройства бойцов.При поддержке губернатора области перечень областных мер поддержки воинов и их семей постоянно расширяется. Так, недавно были введены две новые льготы для детей военнослужащих: ежемесячная выплата в размере двух тысяч рублей для обучающихся очно в вузах и средних специальных учебных заведений, а также компенсация 50 тысяч рублей стоимости обучения в областных вузах по очной форме.При этом семьи участников СВО могут получить бесплатные путевки в оздоровительные лагеря и санатории области, освобождаются от платы за детский сад, а также могут бесплатно посещать спектакли, выставки и концерты на территории региона.
https://ria.ru/20250221/svo-2000864546.html
https://ria.ru/20250220/filimonov-2000650263.html
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георгий филимонов, сво
Вологодская область, Георгий Филимонов, СВО
Более 5,5 млрд рублей направила Вологодчина на поддержку бойцов СВО

Вологодская область направила свыше 5,5 млрд рублей на поддержку бойцов СВО

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Георгий Филимонов
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Новая партия груза сформирована правительством Вологодской области совместно со специалистами противопожарной службы области; всего на поддержку бойцов СВО и их семей было направлено более 5,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора.
"Наращиваем объемы и темпы реальной помощи нашим героям и их близким в тылу: уже направили более 5,5 миллиарда рублей на эти цели, реализуем 40 мер господдержки военнослужащих и членов их семей. В этот раз по запросам бойцов собрали груз на сумму более 27 миллионов рублей. Отправим конвой в ближайшее время", - рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Жестянников выразил слова благодарности отцам вологодских участников СВО
21 февраля, 17:18
В составе груза - радиостанции, беспилотные летательные аппараты и системы противодействия вражеским дронам, аккумуляторные батареи, зарядные станции, шины, аккумуляторы, а также снегоболотоход и три автомобиля повышенной проходимости из резерва областных учреждений.
В регионе действует военно-врачебная комиссия, где участники СВО могут пройти углубленное медобследование. Кроме того, в районах и округах работают 26 кабинетов медико-психологического консультирования для военнослужащих и их близких. Дополнительно в этом году запланировано открыть многофункциональный центр для воинов, возвращающихся из зоны специальной военной операции, где будут проводить реабилитацию и решать вопросы трудоустройства бойцов.
При поддержке губернатора области перечень областных мер поддержки воинов и их семей постоянно расширяется. Так, недавно были введены две новые льготы для детей военнослужащих: ежемесячная выплата в размере двух тысяч рублей для обучающихся очно в вузах и средних специальных учебных заведений, а также компенсация 50 тысяч рублей стоимости обучения в областных вузах по очной форме.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Филимонов: на Вологодчине стартовал кадровый проект для участников СВО
20 февраля, 20:32
При этом семьи участников СВО могут получить бесплатные путевки в оздоровительные лагеря и санатории области, освобождаются от платы за детский сад, а также могут бесплатно посещать спектакли, выставки и концерты на территории региона.
 
Вологодская областьГеоргий ФилимоновСВО
 
 
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