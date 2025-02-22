https://ria.ru/20250222/vologodchina-2000989637.html
Более 5,5 млрд рублей направила Вологодчина на поддержку бойцов СВО
Более 5,5 млрд рублей направила Вологодчина на поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 22.02.2025
Более 5,5 млрд рублей направила Вологодчина на поддержку бойцов СВО
Новая партия груза сформирована правительством Вологодской области совместно со специалистами противопожарной службы области; всего на поддержку бойцов СВО и их РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T13:54:00+03:00
2025-02-22T13:54:00+03:00
2025-02-22T13:54:00+03:00
вологодская область
георгий филимонов
сво
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Новая партия груза сформирована правительством Вологодской области совместно со специалистами противопожарной службы области; всего на поддержку бойцов СВО и их семей было направлено более 5,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора."Наращиваем объемы и темпы реальной помощи нашим героям и их близким в тылу: уже направили более 5,5 миллиарда рублей на эти цели, реализуем 40 мер господдержки военнослужащих и членов их семей. В этот раз по запросам бойцов собрали груз на сумму более 27 миллионов рублей. Отправим конвой в ближайшее время", - рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.В составе груза - радиостанции, беспилотные летательные аппараты и системы противодействия вражеским дронам, аккумуляторные батареи, зарядные станции, шины, аккумуляторы, а также снегоболотоход и три автомобиля повышенной проходимости из резерва областных учреждений.В регионе действует военно-врачебная комиссия, где участники СВО могут пройти углубленное медобследование. Кроме того, в районах и округах работают 26 кабинетов медико-психологического консультирования для военнослужащих и их близких. Дополнительно в этом году запланировано открыть многофункциональный центр для воинов, возвращающихся из зоны специальной военной операции, где будут проводить реабилитацию и решать вопросы трудоустройства бойцов.При поддержке губернатора области перечень областных мер поддержки воинов и их семей постоянно расширяется. Так, недавно были введены две новые льготы для детей военнослужащих: ежемесячная выплата в размере двух тысяч рублей для обучающихся очно в вузах и средних специальных учебных заведений, а также компенсация 50 тысяч рублей стоимости обучения в областных вузах по очной форме.При этом семьи участников СВО могут получить бесплатные путевки в оздоровительные лагеря и санатории области, освобождаются от платы за детский сад, а также могут бесплатно посещать спектакли, выставки и концерты на территории региона.
https://ria.ru/20250221/svo-2000864546.html
https://ria.ru/20250220/filimonov-2000650263.html
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георгий филимонов, сво
Вологодская область, Георгий Филимонов, СВО
Более 5,5 млрд рублей направила Вологодчина на поддержку бойцов СВО
Вологодская область направила свыше 5,5 млрд рублей на поддержку бойцов СВО
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Новая партия груза сформирована правительством Вологодской области совместно со специалистами противопожарной службы области; всего на поддержку бойцов СВО и их семей было направлено более 5,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора.
"Наращиваем объемы и темпы реальной помощи нашим героям и их близким в тылу: уже направили более 5,5 миллиарда рублей на эти цели, реализуем 40 мер господдержки военнослужащих и членов их семей. В этот раз по запросам бойцов собрали груз на сумму более 27 миллионов рублей. Отправим конвой в ближайшее время", - рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
В составе груза - радиостанции, беспилотные летательные аппараты и системы противодействия вражеским дронам, аккумуляторные батареи, зарядные станции, шины, аккумуляторы, а также снегоболотоход и три автомобиля повышенной проходимости из резерва областных учреждений.
В регионе действует военно-врачебная комиссия, где участники СВО могут пройти углубленное медобследование. Кроме того, в районах и округах работают 26 кабинетов медико-психологического консультирования для военнослужащих и их близких. Дополнительно в этом году запланировано открыть многофункциональный центр для воинов, возвращающихся из зоны специальной военной операции, где будут проводить реабилитацию и решать вопросы трудоустройства бойцов.
При поддержке губернатора области перечень областных мер поддержки воинов и их семей постоянно расширяется. Так, недавно были введены две новые льготы для детей военнослужащих: ежемесячная выплата в размере двух тысяч рублей для обучающихся очно в вузах и средних специальных учебных заведений, а также компенсация 50 тысяч рублей стоимости обучения в областных вузах по очной форме.
При этом семьи участников СВО могут получить бесплатные путевки в оздоровительные лагеря и санатории области, освобождаются от платы за детский сад, а также могут бесплатно посещать спектакли, выставки и концерты на территории региона.