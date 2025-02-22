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Военные группировки "Центр" уничтожили бронемашину MaxxPro ВСУ - РИА Новости, 22.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:22 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/vojska-2000945995.html
Военные группировки "Центр" уничтожили бронемашину MaxxPro ВСУ
Военные группировки "Центр" уничтожили бронемашину MaxxPro ВСУ - РИА Новости, 22.02.2025
Военные группировки "Центр" уничтожили бронемашину MaxxPro ВСУ
Украинские войска за сутки потеряли в зоне действия российской группировки "Центр" до 325 военнослужащих и пять боевых бронированных машин, в том числе Kirpi и... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T05:22:00+03:00
2025-02-22T05:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
алексеевка
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли в зоне действия российской группировки "Центр" до 325 военнослужащих и пять боевых бронированных машин, в том числе Kirpi и MaxxPro, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. "Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю. Решительными действиями освободили населенный пункт Надеждинка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады национальной гвардии Украины в районах Алексеевки, Зверево, Новониколаевки, Гродовки, Миролюбовки, Красноармейска, Щербиновки и Шевченко. Противник потерял до 325 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе Kirpi и MaxxPro, два пикапа и четыре орудия полевой артиллерии", - сказал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, украина, алексеевка, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Алексеевка, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Военные группировки "Центр" уничтожили бронемашину MaxxPro ВСУ

Военные группировки "Центр" уничтожили бронемашину MaxxPro и 325 военных ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли в зоне действия российской группировки "Центр" до 325 военнослужащих и пять боевых бронированных машин, в том числе Kirpi и MaxxPro, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
"Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю. Решительными действиями освободили населенный пункт Надеждинка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады национальной гвардии Украины в районах Алексеевки, Зверево, Новониколаевки, Гродовки, Миролюбовки, Красноармейска, Щербиновки и Шевченко. Противник потерял до 325 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе Kirpi и MaxxPro, два пикапа и четыре орудия полевой артиллерии", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАлексеевкаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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