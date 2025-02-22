https://ria.ru/20250222/vojska-2000945995.html

Военные группировки "Центр" уничтожили бронемашину MaxxPro ВСУ

Военные группировки "Центр" уничтожили бронемашину MaxxPro ВСУ - РИА Новости, 22.02.2025

Военные группировки "Центр" уничтожили бронемашину MaxxPro ВСУ

Украинские войска за сутки потеряли в зоне действия российской группировки "Центр" до 325 военнослужащих и пять боевых бронированных машин, в том числе Kirpi и... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T05:22:00+03:00

2025-02-22T05:22:00+03:00

2025-02-22T05:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

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алексеевка

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли в зоне действия российской группировки "Центр" до 325 военнослужащих и пять боевых бронированных машин, в том числе Kirpi и MaxxPro, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. "Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю. Решительными действиями освободили населенный пункт Надеждинка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады национальной гвардии Украины в районах Алексеевки, Зверево, Новониколаевки, Гродовки, Миролюбовки, Красноармейска, Щербиновки и Шевченко. Противник потерял до 325 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе Kirpi и MaxxPro, два пикапа и четыре орудия полевой артиллерии", - сказал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

алексеевка

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Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, алексеевка, вооруженные силы украины, безопасность