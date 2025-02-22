https://ria.ru/20250222/veteran-2000959016.html

Казахская нацгвардия поздравила ветерана войны с 80-летием Победы

Казахская нацгвардия поздравила ветерана войны с 80-летием Победы - РИА Новости, 22.02.2025

Казахская нацгвардия поздравила ветерана войны с 80-летием Победы

Военнослужащие национальной гвардии Казахстана поздравили в Астане с 80-летием Победы ветерана Великой Отечественной войны Рзагула Байкешева, сообщает в субботу РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T09:50:00+03:00

2025-02-22T09:50:00+03:00

2025-02-22T09:50:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

астана

казахстан

тверская область

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

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АСТАНА, 22 фев - РИА Новости. Военнослужащие национальной гвардии Казахстана поздравили в Астане с 80-летием Победы ветерана Великой Отечественной войны Рзагула Байкешева, сообщает в субботу пресс-служба нацгвардии МВД республики. Ветеран войны, которому сейчас 101 год, участвовал в боях на территории Калининской области (ныне Тверская область РФ), в окрестностях городов Рыжов и Великий Луг. Внёс вклад в освобождение Польши, Румынии и Венгрии. "Гвардейцы роты почётного караула торжественным маршем прошли перед домом ветерана. Во дворе выстроился образцово-показательный оркестр национальной гвардии, который исполнил песни военных лет, глубоко тронув ветерана своим искусством", - говорится в сообщении.В национальной гвардии отметили, что продолжают акцию "100 дней до Победы", приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции запланированы встречи с ветеранами, уроки патриотизма и мужества в воинских частях, а также праздничные мероприятия и участие в параде Победы в Астане.

https://ria.ru/20250222/kazakhstan-2000951610.html

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Ольга Фомченкова

в мире, астана, казахстан, тверская область, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)