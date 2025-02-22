Казахская нацгвардия поздравила ветерана войны с 80-летием Победы
Казахская нацгвардия поздравила ветерана войны Байкешева с 80-летием Победы
© Фото : пресс-служба Национальной гвардии МВД РКВоеннослужащие Национальной гвардии МВД РК поздравили ветерана Великой Отечественной войны Рзагула Байкешева с 80-летием Победы
Военнослужащие Национальной гвардии МВД РК поздравили ветерана Великой Отечественной войны Рзагула Байкешева с 80-летием Победы
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АСТАНА, 22 фев - РИА Новости. Военнослужащие национальной гвардии Казахстана поздравили в Астане с 80-летием Победы ветерана Великой Отечественной войны Рзагула Байкешева, сообщает в субботу пресс-служба нацгвардии МВД республики.
Ветеран войны, которому сейчас 101 год, участвовал в боях на территории Калининской области (ныне Тверская область РФ), в окрестностях городов Рыжов и Великий Луг. Внёс вклад в освобождение Польши, Румынии и Венгрии.
© Фото : пресс-служба Национальной гвардии МВД РКВоеннослужащие Национальной гвардии МВД РК поздравили ветерана Великой Отечественной войны Рзагула Байкешева с 80-летием Победы
Военнослужащие Национальной гвардии МВД РК поздравили ветерана Великой Отечественной войны Рзагула Байкешева с 80-летием Победы
"Гвардейцы роты почётного караула торжественным маршем прошли перед домом ветерана. Во дворе выстроился образцово-показательный оркестр национальной гвардии, который исполнил песни военных лет, глубоко тронув ветерана своим искусством", - говорится в сообщении.
В национальной гвардии отметили, что продолжают акцию "100 дней до Победы", приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции запланированы встречи с ветеранами, уроки патриотизма и мужества в воинских частях, а также праздничные мероприятия и участие в параде Победы в Астане.