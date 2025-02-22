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В США заявили, что не намерены брать под контроль физические активы Украины
В США заявили, что не намерены брать под контроль физические активы Украины - РИА Новости, 22.02.2025
В США заявили, что не намерены брать под контроль физические активы Украины
США поддержат долгосрочное экономическое восстановление Украины, но не будут навязывать ей невыгодные условия, заявил министр финансов США Скотт Бессент в... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T21:57:00+03:00
2025-02-22T21:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США поддержат долгосрочное экономическое восстановление Украины, но не будут навязывать ей невыгодные условия, заявил министр финансов США Скотт Бессент в статье для газеты Financial Times."Соединённые Штаты не будут брать под контроль физические активы Украины и не будут обременять её новым долгом", - написал министр.Бессент также отметил, что участие США в экономике Украины обеспечит прозрачность и высокие стандарты корпоративного управления, что, по его мнению, поможет привлечь частные инвестиции и ускорить послевоенное восстановление страны.
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украина, сша, скотт бессент, в мире, министерство финансов сша
Украина, США, Скотт Бессент, В мире, Министерство финансов США
В США заявили, что не намерены брать под контроль физические активы Украины
Бессент: США не намерены брать под контроль физические активы Украины