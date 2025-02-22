В киевском банке отказались обслуживать клиента из-за русского языка
Сотрудница банка в Киеве отказалась обслуживать клиента из-за русского языка
В Киеве сотрудница банка отказалась обслуживать клиента, говорившего на русском языке. Кадр видео
В Киеве сотрудница банка отказалась обслуживать клиента, говорившего на русском языке. Кадр видео
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сотрудница одного из банков в Киеве отказалась обслуживать русскоязычного посетителя, кадры дискриминации по языковому признаку публикует в субботу украинское издание "Страна.ua".
Сотрудница банка категорически отказывалась продолжать беседу и обслуживать русскоязычного клиента, утверждая, что она не понимает русский язык.
"Я думаю, наша беседа окончена", - сказала сотрудница банка и предложила клиенту поискать другое отделение или банк.
Следует отметить, что клиент свободно владеет украинским языком, что продемонстрировал в полемике с работником банка. Кроме того, законодательство Украины не содержит прямых требований к банкам обслуживать клиентов исключительно на государственном языке. Центробанк Украины устанавливает для банков правила проведения операций, вопрос языка обслуживания не регламентируется.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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