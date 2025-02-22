https://ria.ru/20250222/ukraina-2001011821.html

В Киеве начали набор авторов комментариев в российских каналах

В Киеве начали набор авторов комментариев в российских каналах - РИА Новости, 22.02.2025

В Киеве начали набор авторов комментариев в российских каналах

Крупное киевское онлайн-сообщество разместило рекламу вакансий для желающих писать заказные негативные комментарии в российских Telegram-каналах, сообщает... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T17:03:00+03:00

2025-02-22T17:03:00+03:00

2025-02-22T17:10:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Крупное киевское онлайн-сообщество разместило рекламу вакансий для желающих писать заказные негативные комментарии в российских Telegram-каналах, сообщает украинское издание "Страна.ua". Издание публикует скриншот записи, размещенной в одном из киевских Telegram-каналов с 453 тысячами подписчиков. Сообщение о вакансии написано на украинском языке, канал ведется на русском и украинском, хотя все еще носит русскоязычное название. "В киевских Telegram-каналах размещают объявления о наборе работников для "негативных комментариев в российских каналах о войне". Обещают платить по 750 гривен (18 долларов) в день", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Как отмечается в записи на скриншоте, работать можно как удаленно, так и в офисе в Киеве. Всего планируется набрать 200 сотрудников "ботофермы".

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000613515.html

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