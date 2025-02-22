https://ria.ru/20250222/ukraina-2001005909.html

СМИ рассказали, от чего будет зависеть будущее Украины

СМИ рассказали, от чего будет зависеть будущее Украины - РИА Новости, 22.02.2025

СМИ рассказали, от чего будет зависеть будущее Украины

Будущее Украины будет зависеть от того, сможет ли Владимир Зеленский восстановить отношения с США, пишет газета Washington Post со ссылкой на аналитиков и... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T15:52:00+03:00

2025-02-22T15:52:00+03:00

2025-02-22T15:52:00+03:00

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сша

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владимир зеленский

дональд трамп

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Будущее Украины будет зависеть от того, сможет ли Владимир Зеленский восстановить отношения с США, пишет газета Washington Post со ссылкой на аналитиков и украинских законодателей. "Будущее Украины будет зависеть от того, сможет ли Зеленский восстановить отношения с самым могущественным союзником своей страны (США - ред.)", - говорится в публикации. Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил газете, что Украина не в том положении, чтобы ссориться с президентом США Дональдом Трампом. По данным издания, некоторые украинские законодатели также обвинили Зеленского в том, что он не подготовился к возвращению Трампа к власти. Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего США доступ к редкоземельным металлам Украины в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.

https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2001003968.html

https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2000998586.html

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в мире, сша, украина, майами, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины