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СМИ рассказали, от чего будет зависеть будущее Украины - РИА Новости, 22.02.2025
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15:52 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/ukraina-2001005909.html
СМИ рассказали, от чего будет зависеть будущее Украины
СМИ рассказали, от чего будет зависеть будущее Украины - РИА Новости, 22.02.2025
СМИ рассказали, от чего будет зависеть будущее Украины
Будущее Украины будет зависеть от того, сможет ли Владимир Зеленский восстановить отношения с США, пишет газета Washington Post со ссылкой на аналитиков и... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T15:52:00+03:00
2025-02-22T15:52:00+03:00
в мире
сша
украина
майами
владимир зеленский
дональд трамп
верховная рада украины
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Будущее Украины будет зависеть от того, сможет ли Владимир Зеленский восстановить отношения с США, пишет газета Washington Post со ссылкой на аналитиков и украинских законодателей. "Будущее Украины будет зависеть от того, сможет ли Зеленский восстановить отношения с самым могущественным союзником своей страны (США - ред.)", - говорится в публикации. Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил газете, что Украина не в том положении, чтобы ссориться с президентом США Дональдом Трампом. По данным издания, некоторые украинские законодатели также обвинили Зеленского в том, что он не подготовился к возвращению Трампа к власти. Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего США доступ к редкоземельным металлам Украины в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2001003968.html
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сша
украина
майами
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в мире, сша, украина, майами, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Майами, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
СМИ рассказали, от чего будет зависеть будущее Украины

WP: будущее Украины будет зависеть от восстановления отношений с США

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Будущее Украины будет зависеть от того, сможет ли Владимир Зеленский восстановить отношения с США, пишет газета Washington Post со ссылкой на аналитиков и украинских законодателей.
«
"Будущее Украины будет зависеть от того, сможет ли Зеленский восстановить отношения с самым могущественным союзником своей страны (США - ред.)", - говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
США отправили Зеленскому "черную метку", заявили в Госдуме
Вчера, 15:33
Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил газете, что Украина не в том положении, чтобы ссориться с президентом США Дональдом Трампом.
По данным издания, некоторые украинские законодатели также обвинили Зеленского в том, что он не подготовился к возвращению Трампа к власти.
Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего США доступ к редкоземельным металлам Украины в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Решение Зеленского "наброситься" на Трампа было ошибкой, пишут СМИ
Вчера, 14:57
 
В миреСШАУкраинаМайамиВладимир ЗеленскийДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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