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Sky News: Зеленский пока не готов подписать соглашение с США по ресурсам - РИА Новости, 22.02.2025
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15:40 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/ukraina-2001004597.html
Sky News: Зеленский пока не готов подписать соглашение с США по ресурсам
Sky News: Зеленский пока не готов подписать соглашение с США по ресурсам - РИА Новости, 22.02.2025
Sky News: Зеленский пока не готов подписать соглашение с США по ресурсам
Владимир Зеленский не готов подписать договор с США по ресурсам из-за проблемных вопросов, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T15:40:00+03:00
2025-02-22T15:40:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
верховная рада украины
мюнхенская конференция по безопасности
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский не готов подписать договор с США по ресурсам из-за проблемных вопросов, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник."Соглашение пока не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта (Зеленский. — Прим. ред.) не готов его принять", — говорится в публикации.Источник добавил, что договор пока "не отражает партнерство, а содержит только односторонние обязательства Украины".Незадолго до этого президент США Дональд Трамп подчеркнул, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Киевом об обязательствах компенсировать 400-500 миллиардов долларов. По его словам, Украина стоит перед выбором: либо заключить соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с "рядом последствий".В пятницу советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц предположил, что Зеленский в ближайшее время согласится на сделку.По данным телеканала ABC, в Киеве работают над обновленным документом после визита спецпосланника по украинскому урегулированию Кита Келлога в постсоветскую республику.Как заявил в субботу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, договор по полезным ископаемым подпишут глава МИД Украины Андрей Сибига и американский госсекретарь Марко Рубио.Сделка по редкоземельным металламВ начале февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.В середине месяца газета Washington Post сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы Штатам права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов. Вскоре Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.Позднее Трамп подтвердил, что Киев сорвал сделку по металлам. По его словам, киевские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита на Украину, отказавшись подписать соглашение.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250220/tramp-2000471495.html
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в мире, сша, украина, киев, верховная рада украины, мюнхенская конференция по безопасности, владимир зеленский, дональд трамп, майк уолтц
В мире, США, Украина, Киев, Верховная Рада Украины, Мюнхенская конференция по безопасности, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Майк Уолтц
Sky News: Зеленский пока не готов подписать соглашение с США по ресурсам

Sky News: Киев не готов к соглашению с США по ресурсам из-за проблемных вопросов

© Getty Images / dia images / Mert GokhankocВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Getty Images / dia images / Mert Gokhankoc
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский не готов подписать договор с США по ресурсам из-за проблемных вопросов, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник.
"Соглашение пока не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта (Зеленский. — Прим. ред.) не готов его принять", — говорится в публикации.
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Источник добавил, что договор пока "не отражает партнерство, а содержит только односторонние обязательства Украины".
Незадолго до этого президент США Дональд Трамп подчеркнул, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Киевом об обязательствах компенсировать 400-500 миллиардов долларов. По его словам, Украина стоит перед выбором: либо заключить соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с "рядом последствий".
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В пятницу советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц предположил, что Зеленский в ближайшее время согласится на сделку.
По данным телеканала ABC, в Киеве работают над обновленным документом после визита спецпосланника по украинскому урегулированию Кита Келлога в постсоветскую республику.
Как заявил в субботу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, договор по полезным ископаемым подпишут глава МИД Украины Андрей Сибига и американский госсекретарь Марко Рубио.
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Сделка по редкоземельным металлам

В начале февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
В середине месяца газета Washington Post сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы Штатам права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов. Вскоре Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Позднее Трамп подтвердил, что Киев сорвал сделку по металлам. По его словам, киевские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита на Украину, отказавшись подписать соглашение.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
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В миреСШАУкраинаКиевВерховная Рада УкраиныМюнхенская конференция по безопасностиВладимир ЗеленскийДональд ТрампМайк Уолтц
 
 
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