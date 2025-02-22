В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие" на Украине
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие" на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Киевской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно данным ресурса, тревогу в Сумской области объявили в 15.03 мск. Спустя десять минут тревога расширилась на Киевскую область. Кроме того, тревога звучит в одном из районов Черкасской области, граничащей с Киевским регионом.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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22 июня 2022, 17:18