https://ria.ru/20250222/ukraina-2001002594.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.02.2025

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу в Киевской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T15:27:00+03:00

2025-02-22T15:27:00+03:00

2025-02-22T15:27:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Киевской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. Согласно данным ресурса, тревогу в Сумской области объявили в 15.03 мск. Спустя десять минут тревога расширилась на Киевскую область. Кроме того, тревога звучит в одном из районов Черкасской области, граничащей с Киевским регионом. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сумская область, украина, россия, вооруженные силы украины