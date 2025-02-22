Подполье заявило об ударах по ВСУ на Запорожье и в двух украинских регионах
Зона СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. По позициям ВСУ в Харьковской и Запорожской областях, а также в пригородах Киева нанесли удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Прилет в пригород в 17.50 в направлении поселка городского типа Коротич (в Харьковской области. — Прим. ред.). По разным слухам, в районе нового терминала "Новой почты" было много военных, которых привозили на грузовиках и разгружали. Прилет описывают с детонацией, длившейся около 15 минут", — сказал он.
Атака на украинских военных в Запорожской области пришлась на район, где наблюдалась высокая активность авиации ВСУ, добавил собеседник агентства.
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"Прилет в 22:30 в направлении аэродрома Вольнянска. Точнее сказать пока затрудняются. Сообщают, что последние недели аэродром часто принимает вертолеты, также слышали гул самолетов. Местные жители говорят, что на самом аэродроме и рядом появилось много военных", — отметил Лебедев.
Кроме того, удары по украинским военным наносились и в двух населенных пунктах в столичном регионе.
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"Вышгород — пригород Киева, получил прилет в 22:45. Борисполь — пригород Киева, получил удар в 22:50. Оба города в последнее время используются для пополнения разбитых на востоке подразделений и комплектации новых. По нашим сведениям, военные хорошо обмундированы, есть новая, не бывавшая в боях техника", — заключил координатор подполья.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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