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Подполье заявило об ударах по ВСУ на Запорожье и в двух украинских регионах - РИА Новости, 22.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:27 22.02.2025 (обновлено: 00:39 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/udary-2000935319.html
Подполье заявило об ударах по ВСУ на Запорожье и в двух украинских регионах
Подполье заявило об ударах по ВСУ на Запорожье и в двух украинских регионах - РИА Новости, 22.02.2025
Подполье заявило об ударах по ВСУ на Запорожье и в двух украинских регионах
По позициям ВСУ в Харьковской и Запорожской областях, а также в пригородах Киева нанесли удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T00:27:00+03:00
2025-02-22T00:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
безопасность
запорожская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. По позициям ВСУ в Харьковской и Запорожской областях, а также в пригородах Киева нанесли удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилет в пригород в 17.50 в направлении поселка городского типа Коротич (в Харьковской области. — Прим. ред.). По разным слухам, в районе нового терминала "Новой почты" было много военных, которых привозили на грузовиках и разгружали. Прилет описывают с детонацией, длившейся около 15 минут", — сказал он.Атака на украинских военных в Запорожской области пришлась на район, где наблюдалась высокая активность авиации ВСУ, добавил собеседник агентства."Прилет в 22:30 в направлении аэродрома Вольнянска. Точнее сказать пока затрудняются. Сообщают, что последние недели аэродром часто принимает вертолеты, также слышали гул самолетов. Местные жители говорят, что на самом аэродроме и рядом появилось много военных", — отметил Лебедев.Кроме того, удары по украинским военным наносились и в двух населенных пунктах в столичном регионе."Вышгород — пригород Киева, получил прилет в 22:45. Борисполь — пригород Киева, получил удар в 22:50. Оба города в последнее время используются для пополнения разбитых на востоке подразделений и комплектации новых. По нашим сведениям, военные хорошо обмундированы, есть новая, не бывавшая в боях техника", — заключил координатор подполья.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250220/obstanovka-2000127520.html
https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999497943.html
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в мире, безопасность, запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Безопасность, Запорожская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Харьковская область

Подполье заявило об ударах по ВСУ на Запорожье и в двух украинских регионах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. По позициям ВСУ в Харьковской и Запорожской областях, а также в пригородах Киева нанесли удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Прилет в пригород в 17.50 в направлении поселка городского типа Коротич (в Харьковской области. — Прим. ред.). По разным слухам, в районе нового терминала "Новой почты" было много военных, которых привозили на грузовиках и разгружали. Прилет описывают с детонацией, длившейся около 15 минут", — сказал он.
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Атака на украинских военных в Запорожской области пришлась на район, где наблюдалась высокая активность авиации ВСУ, добавил собеседник агентства.
«
"Прилет в 22:30 в направлении аэродрома Вольнянска. Точнее сказать пока затрудняются. Сообщают, что последние недели аэродром часто принимает вертолеты, также слышали гул самолетов. Местные жители говорят, что на самом аэродроме и рядом появилось много военных", — отметил Лебедев.
Кроме того, удары по украинским военным наносились и в двух населенных пунктах в столичном регионе.
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"Вышгород — пригород Киева, получил прилет в 22:45. Борисполь — пригород Киева, получил удар в 22:50. Оба города в последнее время используются для пополнения разбитых на востоке подразделений и комплектации новых. По нашим сведениям, военные хорошо обмундированы, есть новая, не бывавшая в боях техника", — заключил координатор подполья.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБезопасностьЗапорожская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
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